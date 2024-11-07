План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019) Вадим Черныш, военный аналитик Денис Попович, эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко, аналитик Константин Криволап, политтехнолог Олег Постернак и политолог-международник Николай Волковский. В частности, они обсудят план для Киева, который предлагают в команде Дональда Трампа.

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Эфир День.LIVE

Гости обсудят, что с середины января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ, а из-за атаки беспилотников начались аварийные отключения света на Житомирщине.

Они также прокомментируют ночную атаку оккупантов и последствия.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно во время своей предвыборной кампании заявлял, что имеет план для завершения войны в Украине. Западные СМИ раскрыли, в чем он заключается.

Также в ночь на 7 ноября российские оккупанты совершили атаку на Киев ударными беспилотниками, что привело к падению обломков в нескольких районах столицы.