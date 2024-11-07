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План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

7 ноября 2024 г. 13:05

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13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

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21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

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19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

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18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

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18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

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18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Гостями эфира День.LIVE стали министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019) Вадим Черныш, военный аналитик Денис Попович, эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко, аналитик Константин Криволап, политтехнолог Олег Постернак и политолог-международник Николай Волковский. В частности, они обсудят план для Киева, который предлагают в команде Дональда Трампа.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости обсудят, что с середины января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ, а из-за атаки беспилотников начались аварийные отключения света на Житомирщине. 

Они также прокомментируют ночную атаку оккупантов и последствия.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно во время своей предвыборной кампании заявлял, что имеет план для завершения войны в Украине.  Западные СМИ раскрыли, в чем он заключается.

Также в ночь на 7 ноября российские оккупанты совершили атаку на Киев ударными беспилотниками, что привело к падению обломков в нескольких районах столицы.

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13:11 Сколько мужчин погибло в Тисе и в горах — данные ГПСУ

13:07 Штрафы за зарплаты в конвертах — какие суммы можно потерять

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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