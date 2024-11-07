План Україні від Трампа та нічна атака окупантів — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (2016-2019) Вадим Черниш, військовий аналітик Денис Попович, експерт з економічної й соціальної політики Павло Розенко, аналітик Костянтин Криволап, політтехнолог Олег Постернак та політолог-міжнародник Микола Волківський. Зокрема, вони обговорять план для Києва, який пропонують у команді Дональда Трампа.

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Ефір День.LIVE

Гості обговорять, що з середини січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО, а через атаку безпілотників почалися аварійні відключення світла на Житомирщині.

Вони також прокоментують нічну атаку окупантів та наслідки.

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово під час своєї передвиборчої кампанії заявляв, що має план для завершення війни в Україні. Західні ЗМІ розкрили, у чому він полягає.

Також у ніч на 7 листопада російські окупанти здійснили атаку на Київ ударними безпілотниками, що призвело до падіння уламків у кількох районах столиці.