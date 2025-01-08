План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Член комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко заявил, что часть людей, которые сейчас забронированы, мобилизуют после 28 февраля. Именно в эту дату заканчивается бронирование у всех военнообязанных.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- кандидат политических наук Андрей Ковалев;
- президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан;
- кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
- руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко;
- политолог Петр Олещук;
- спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:
- Курахово мы потеряли, это факт, — Крамаров;
- часть забронированных мобилизуют уже в конце февраля, — Федиенко;
- Украина получит первые французские истребители Mirage в январе;
- Зеленский: если США выйдут из НАТО, Европы не будет;
- Россия готовится к новым "выборам" на оккупированных территориях Украины;
- Этот год у нас должен быть именно таким результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС, — Зеленский.
Напомним, российские оккупанты планируют провести незаконные выборы на захваченных территориях Украины. Для этого они решили запустить чат-бот.
А Зеленский заявил, что Украине надо иметь сильную позицию для начала переговоров о завершении войны. Он считает, что это можно сделать с помощью США.