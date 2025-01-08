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План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

8 января 2025 г. 13:00

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13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

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12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

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11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

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09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

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08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

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08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
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22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

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21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

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19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

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17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

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13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

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12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

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11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
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22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

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21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

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19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

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17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Член комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко заявил, что часть людей, которые сейчас забронированы, мобилизуют после 28 февраля. Именно в эту дату заканчивается бронирование у всех военнообязанных.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • кандидат политических наук Андрей Ковалев;
  • президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко;
  • политолог Петр Олещук;
  • спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:

  • Курахово мы потеряли, это факт, — Крамаров;
  • часть забронированных мобилизуют уже в конце февраля, — Федиенко;
  • Украина получит первые французские истребители Mirage в январе;
  • Зеленский:  если США выйдут из НАТО, Европы не будет; 
  • Россия готовится к новым "выборам" на оккупированных территориях Украины;
  • Этот год у нас должен быть именно таким результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС, — Зеленский.

Напомним, российские оккупанты планируют провести незаконные выборы на захваченных территориях Украины. Для этого они решили запустить чат-бот.

А Зеленский заявил, что Украине надо иметь сильную позицию для начала переговоров о завершении войны. Он считает, что это можно сделать с помощью США.

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13:29 Наводил ракеты на область — на Одесчине будут судить фельдшера

13:29 Новые условия — где в Украине минимальные цены на аренду жилья

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:23 Россия пытает и осуждает морпехов — известны подробности плена

13:19 Тищенко появился в Верховной Раде несмотря на домашний арест

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11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

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09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

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08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

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21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

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