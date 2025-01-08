План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Член комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко заявив, що частину людей, які зараз заброньовані, мобілізують після 28 лютого. Саме в цю дату закінчується бронювання у всіх військовозобов'язаних.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;

політолог Петро Олещук;

речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

Курахове ми втратили, це факт, — Крамаров;

частину заброньованих мобілізують уже наприкінці лютого, — Федієнко;

Україна отримає перші французькі винищувачі Mirage у січні;

Зеленський: якщо США вийдуть з НАТО, Європи не буде;

Росія готується до нових "виборів" на окупованих територіях України;

цей рік у нас має бути саме таким результативним у переговорах щодо вступу України до ЄС, — Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти планують провести незаконні вибори на захоплених територіях України. Для цього вони вирішили запустити чат-бот.

А Зеленський заявив, що Україні треба мати сильну позицію для початку переговорів про завершення війни. Він вважає, що це можна зробити за допомогою США.