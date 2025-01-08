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План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

08 січня 2025 р. 13:00

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13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

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12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

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11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

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09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

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08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

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08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2025
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22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

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21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

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19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

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17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

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13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Text

08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2025
Text

22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Text

21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Text

17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Член комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко заявив, що частину людей, які зараз заброньовані, мобілізують після 28 лютого. Саме в цю дату закінчується бронювання у всіх військовозобов'язаних.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;
  • політолог Петро Олещук;
  • речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

  • Курахове ми втратили, це факт, — Крамаров;
  • частину заброньованих мобілізують уже наприкінці лютого, — Федієнко; 
  • Україна отримає перші французькі винищувачі Mirage у січні;
  • Зеленський: якщо США вийдуть з НАТО, Європи не буде;  
  • Росія готується до нових "виборів" на окупованих територіях України;
  • цей рік у нас має бути саме таким результативним у переговорах щодо вступу України до ЄС, — Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти планують провести незаконні вибори на захоплених територіях України. Для цього вони вирішили запустити чат-бот.

А Зеленський заявив, що Україні треба мати сильну позицію для початку переговорів про завершення війни. Він вважає, що це можна зробити за допомогою США.

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13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво

13:23 Росія катує та засуджує морпіхів — відомі подробиці полону

13:19 Тищенко з'явився у Верховній Раді попри домашній арешт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:11 Скільки посадовців переправляли українців за кордон — дані ДБР

13:05 Українців штрафують за "незаконний" одяг — за що та які суми

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11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

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08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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