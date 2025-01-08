План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Член комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко заявив, що частину людей, які зараз заброньовані, мобілізують після 28 лютого. Саме в цю дату закінчується бронювання у всіх військовозобов'язаних.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
- президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан;
- кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
- керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;
- політолог Петро Олещук;
- речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:
- Курахове ми втратили, це факт, — Крамаров;
- частину заброньованих мобілізують уже наприкінці лютого, — Федієнко;
- Україна отримає перші французькі винищувачі Mirage у січні;
- Зеленський: якщо США вийдуть з НАТО, Європи не буде;
- Росія готується до нових "виборів" на окупованих територіях України;
- цей рік у нас має бути саме таким результативним у переговорах щодо вступу України до ЄС, — Зеленський.
Нагадаємо, російські окупанти планують провести незаконні вибори на захоплених територіях України. Для цього вони вирішили запустити чат-бот.
А Зеленський заявив, що Україні треба мати сильну позицію для початку переговорів про завершення війни. Він вважає, що це можна зробити за допомогою США.