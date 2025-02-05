План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали политолог Олег Саакян, политтехнолог Руслан Рохов, депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов, военный Владимир Омелян, нардеп Владимир Крейденко и соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко. В частности, они обсудят, что о плане Дональда Трампа по завершению войны заявят открыто.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что Россия рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию как места для встречи Путина и Трампа.

Также они отреагируют на заявление Кремля о готовности к переговорам, несмотря на "проблемы" с легитимностью Зеленского.

Среди других тем:

произошел раскол в администрации Трампа относительно урегулирования войны в Украине, — NBC;

Трамп заявил о готовности США взять сектор Газы под свой контроль;

визит главы МИД Британии в Украину.

Напомним, Трамп заявил, что США намерены установить контроль над сектором Газы, и предложил концепцию "долгосрочного владения" этой территорией.

Также глава МИД Великобритании Дэвид Лемми отметил, что Путин несерьезно относится к переговорам.