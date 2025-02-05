Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE arrow
План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

5 февраля 2025 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

Text

12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

Text

11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

Text

10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025
Text

22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

Text

21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

Text

19:57 Случаи СЗЧ в армии — Михайленко объяснил процедуру возвращения

Text

17:58 Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID

Text

17:50 План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

Text

12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

Text

11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

Text

10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025
Text

22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

Text

21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

Text

19:57 Случаи СЗЧ в армии — Михайленко объяснил процедуру возвращения

Text

17:58 Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID

Гостями эфира Вечір.LIVE стали политолог Олег Саакян, политтехнолог Руслан Рохов, депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов, военный Владимир Омелян, нардеп Владимир Крейденко и соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко. В частности, они обсудят, что о плане Дональда Трампа по завершению войны заявят открыто.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что Россия рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию как места для встречи Путина и Трампа.

Также они отреагируют на заявление Кремля о готовности к переговорам, несмотря на "проблемы" с легитимностью Зеленского.

Среди других тем:

  • произошел раскол в администрации Трампа относительно урегулирования войны в Украине, — NBC;
  • Трамп заявил о готовности США взять сектор Газы под свой контроль;
  • визит главы МИД Британии в Украину.

Напомним, Трамп заявил, что США намерены установить контроль над сектором Газы, и предложил концепцию "долгосрочного владения" этой территорией.

Также глава МИД Великобритании Дэвид Лемми отметил, что Путин несерьезно относится к переговорам.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:47 В Нацполиции назвали количество терактов против ТЦК с начала года

18:40 ВСУ начинают использовать новые дроны ZEUS и HADES

18:28 Взрывы в ТЦК — Коваленко рассказал, как РФ "кидает" диверсантов

18:25 Теракты возле ТЦК и поджоги авто ВСУ — установлено 497 человек

18:10 Арендная плата за землю — что нужно знать о нововведениях в 2025

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:10 Одесские работники образования получат доплаты — сколько

18:10 В Коордштабе показали первые кадры с обмена военнопленными

Text

17:50 План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

17:50 Морозный ветер — в Укргидрометцентре назвали, где похолодает

17:43 Взрыв возле ТЦК в Каменец-Подольском — новые детали от полиции

18:47 В Нацполиции назвали количество терактов против ТЦК с начала года

18:40 ВСУ начинают использовать новые дроны ZEUS и HADES

18:28 Взрывы в ТЦК — Коваленко рассказал, как РФ "кидает" диверсантов

18:25 Теракты возле ТЦК и поджоги авто ВСУ — установлено 497 человек

18:10 Арендная плата за землю — что нужно знать о нововведениях в 2025

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:10 Одесские работники образования получат доплаты — сколько

18:10 В Коордштабе показали первые кадры с обмена военнопленными

17:50 Морозный ветер — в Укргидрометцентре назвали, где похолодает

17:43 Взрыв возле ТЦК в Каменец-Подольском — новые детали от полиции

17:22 Samsung разрешила выключать одну из самых раздражающих функций

06:52 Считает помощь США Украине ошибкой — кто такая Кристи Ноэм

06:51 5 стратегий успешного поиска работы в 2025 году

06:40 Новые тарифы в ломбардах Украины — сколько стоит золото в феврале

06:15 Как вырастут тарифы на коммуналку и связь — прогноз на 2025 год

4 февраля 2025

23:33 Уничтожение отеля Бристоль — что писали одесситы в соцсетях

06:40 Новые цены латуни — сколько платят за цветной металл в феврале

06:22 Что происходит на рынке труда и где самые высокие зарплаты

3 февраля 2025
Эксклюзив

14:52 Фильм Мстислава Чернова на кинофестивале Sundance — как это было

06:47 Нападет ли РФ на НАТО — сравнение армий и вооружения

06:40 Цены на алюминий в феврале — новые тарифы на лом в Украине

Text

17:50 План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

Text

12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

Text

11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

Text

10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025
Text

22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

Text

21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

Text

19:57 Случаи СЗЧ в армии — Михайленко объяснил процедуру возвращения

Text

17:58 Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID