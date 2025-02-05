План Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали політолог Олег Саакян, політтехнолог Руслан Рохов, депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов, військовий Володимир Омелян, нардеп Володимир Крейденко та співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко. Зокрема, вони обговорять, що про план Дональда Трампа щодо завершення війни заявлять відкрито.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що Росія розглядає ОАЕ та Саудівську Аравію як місця для зустрічі Путіна й Трампа.

Також вони відреагують на заяву Кремля про готовність до переговорів, попри "проблеми" з легітимністю Зеленського.

Серед інших тем:

стався розкол в адміністрації Трампа стосовно врегулювання війни в Україні, — NBC;

Трамп заявив про готовність США взяти сектор Гази під свій контроль;

візит голови МЗС Британії до України.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США мають намір встановити контроль над сектором Гази, та запропонував концепцію "довгострокового володіння" цією територією.

Також голова МЗС Великої Британії Девід Леммі наголосив, що Путін несерйозно ставиться до перемовин.