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План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

17 февраля 2025 г. 8:00

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08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

15 февраля 2025
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19:47Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
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17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

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13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

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13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

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12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

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08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
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21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

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17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

15 февраля 2025
Text

19:47 Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

Text

13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Text

13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

Text

12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

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17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный аналитик Денис Попович, заместитель командира по психологической поддержке персонала 155-й ОМБр Иван Суров, международный эксперт Игорь Гарбарук, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, доктор политических наук Анна Малкина и нардеп Богдан Кицак. В частности, они обсудят план возвращения оккупированных территорий от Президента Владимира Зеленского.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира прокомментируют итоги Мюнхенской конференции по безопасности, где были 60 лидеров государств и правительств.

Также они отреагируют на российский обстрел Николаева и ситуацию на фронте.

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Ермак опроверг информацию о встречах с представителями России во время Мюнхенской конференции.

Также Зеленский заявил, что Украина должна вернуть оккупированные территории дипломатическим путем.

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08:27 Трамп заявил, что Россия не нападет на НАТО

08:18 Хочет закончить войну — Трамп высказался о Путине

08:06 Ночной обстрел Харькова — полиция документирует последствия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:03 Мужчина избил военного на блокпосту — как его наказал суд

08:00 Денежная помощь в феврале — где доступны выплаты от УВКБ ООН

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15 февраля 2025
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19:47 Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
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17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

Text

13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Text

13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

Text

12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
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21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

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17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE