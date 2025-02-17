План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный аналитик Денис Попович, заместитель командира по психологической поддержке персонала 155-й ОМБр Иван Суров, международный эксперт Игорь Гарбарук, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, доктор политических наук Анна Малкина и нардеп Богдан Кицак. В частности, они обсудят план возвращения оккупированных территорий от Президента Владимира Зеленского.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира прокомментируют итоги Мюнхенской конференции по безопасности, где были 60 лидеров государств и правительств.

Также они отреагируют на российский обстрел Николаева и ситуацию на фронте.

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Ермак опроверг информацию о встречах с представителями России во время Мюнхенской конференции.

Также Зеленский заявил, что Украина должна вернуть оккупированные территории дипломатическим путем.