Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE arrow
План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

17 лютого 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

15 лютого 2025
Text

19:47Підсумки двох днів конференції в Мюнхені — заяви Зеленського

14 лютого 2025
Text

17:50 Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

Text

13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

Text

13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Text

12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
Text

21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

Text

17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

15 лютого 2025
Text

19:47 Підсумки двох днів конференції в Мюнхені — заяви Зеленського

14 лютого 2025
Text

17:50 Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

Text

13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

Text

13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Text

12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
Text

21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

Text

17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий аналітик Денис Попович, заступник командира з психологічної підтримки персоналу 155-ї ОМБр Іван Суров, міжнародний експерт Ігор Гарбарук, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, доктор політичних наук Ганна Малкіна та нардеп Богдан Кицак. Зокрема, вони обговорять план повернення окупованих територій від Президента Володимира Зеленського.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру прокоментують підсумки Мюнхенської конференції з безпеки, де були 60 лідерів держав та урядів.

Також вони відреагують на російський обстріл Миколаєва та ситуацію на фронті.

Нагадаємо, очільник Офісу Президента Андрій Єрмак спростував інформацію про зустрічі з представниками Росії під час Мюнхенської конференції.

Також Зеленський заявив, що Україна повинна повернути окуповані території дипломатичним шляхом.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:14 Черги на кордоні України — яка ситуація на дорогах зранку

09:00 Трамп готовий дозволити Європі купляти зброю США для України

09:00 Росія атакувала дронами Київщину — в ОВА розкрили наслідки

08:58 ЗСУ ефектно бʼють по окупантах під Покровськом — відео

08:45 Чи зростатимуть ціни на послуги ЖКГ — у Раді дали відповідь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:40 В Україні запровадили екстрені відключення світла

08:32 США проведуть спільні перемовини після зустрічей з РФ та Україною

08:27 Трамп заявив, що Росія не нападе на НАТО

08:18 Хоче закінчити війну — Трамп висловився про Путіна

08:06 Нічний обстріл Харкова — поліція документує наслідки

09:14 Черги на кордоні України — яка ситуація на дорогах зранку

09:00 Трамп готовий дозволити Європі купляти зброю США для України

09:00 Росія атакувала дронами Київщину — в ОВА розкрили наслідки

08:58 ЗСУ ефектно бʼють по окупантах під Покровськом — відео

08:45 Чи зростатимуть ціни на послуги ЖКГ — у Раді дали відповідь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:40 В Україні запровадили екстрені відключення світла

08:32 США проведуть спільні перемовини після зустрічей з РФ та Україною

08:27 Трамп заявив, що Росія не нападе на НАТО

08:18 Хоче закінчити війну — Трамп висловився про Путіна

08:06 Нічний обстріл Харкова — поліція документує наслідки

06:40 Ринок брухту в Україні — як змінились ціни на мідь у лютому

06:27 Продати чи зареєструвати — що робити з українськими авто в ЄС

16 лютого 2025

06:40 Гроші за брухт — які тарифи на чормет в Україні у лютому

15 лютого 2025

06:52 Експеримент на молоді — підводне каміння контракту для 18-річних

06:40 Ринок золота у лютому — нові тарифи у ломбардах України

14 лютого 2025

18:15 Гроші на війну — які країни купляють російський газ та чому

07:15 Війна за ринок ЄС — як Трамп хоче забрати у Росії "газову голку"

06:52 Обрала Трампа, а не сина — хто така Керолайн Лівітт

06:40 Зміни на ринку брухту в Україні — нові ціни на латунь у лютому

13 лютого 2025

06:52 Чи слухається Трампа — хто такий новий очільник ЦРУ Джон Реткліфф

Text

08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

15 лютого 2025
Text

19:47 Підсумки двох днів конференції в Мюнхені — заяви Зеленського

14 лютого 2025
Text

17:50 Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

Text

13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

Text

13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Text

12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
Text

21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

Text

17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE