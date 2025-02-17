План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий аналітик Денис Попович, заступник командира з психологічної підтримки персоналу 155-ї ОМБр Іван Суров, міжнародний експерт Ігор Гарбарук, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, доктор політичних наук Ганна Малкіна та нардеп Богдан Кицак. Зокрема, вони обговорять план повернення окупованих територій від Президента Володимира Зеленського.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру прокоментують підсумки Мюнхенської конференції з безпеки, де були 60 лідерів держав та урядів.

Також вони відреагують на російський обстріл Миколаєва та ситуацію на фронті.

Нагадаємо, очільник Офісу Президента Андрій Єрмак спростував інформацію про зустрічі з представниками Росії під час Мюнхенської конференції.

Також Зеленський заявив, що Україна повинна повернути окуповані території дипломатичним шляхом.