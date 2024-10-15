План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE во вторник, 15 октября, стали военный аналитик Дмитрий Снегирев, кандидат политических наук Алексей Буряченко, нардеп Георгий Мазурашу, заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, журналист Александр Бригинец и заместитель начальника Департамента коммуникации нацполиции Украины Юлия Гирдвилис. В частности, они обсудят ситуацию на фронте.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости отреагируют на то, что Президент Украины Владимир Зеленский представит План победы в Верховной Раде.

Они также прокомментируют опрос, сколько украинцев доверяют главе государства.

В эфире будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, 16 октября Зеленский выступит в Верховной Раде, где представит План победы.

Также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Зеленский представит свой План победы на Саммите ЕС, который состоится 17-18 октября.