Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE arrow
План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

15 октября 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

14 октября 2024
Text

23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

22:56 Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

Text

20:18 Атака на порт Одессы и представление Плана победы украинцам — главные новости

Text

19:44 Южанина объяснила, уменьшится ли зарплата учителей после повышения военного сбора

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Путин идет на переговоры и массовые рейды ТЦК — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Рада не рассмотрит экономическое бронирование в ближайшие недели — Гончаренко назвал причину

Text

16:20 Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать

Text

08:00 План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

14 октября 2024
Text

23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

22:56 Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

Text

20:18 Атака на порт Одессы и представление Плана победы украинцам — главные новости

Text

19:44 Южанина объяснила, уменьшится ли зарплата учителей после повышения военного сбора

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Путин идет на переговоры и массовые рейды ТЦК — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Рада не рассмотрит экономическое бронирование в ближайшие недели — Гончаренко назвал причину

Text

16:20 Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать

Гостями эфира Ранок.LIVE во вторник, 15 октября, стали военный аналитик Дмитрий Снегирев, кандидат политических наук Алексей Буряченко, нардеп Георгий Мазурашу, заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, журналист Александр Бригинец и заместитель начальника Департамента коммуникации нацполиции Украины Юлия Гирдвилис. В частности, они обсудят ситуацию на фронте.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости отреагируют на то, что Президент Украины Владимир Зеленский представит План победы в Верховной Раде.

Они также прокомментируют опрос, сколько украинцев доверяют главе государства.

В эфире будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, 16 октября Зеленский выступит в Верховной Раде, где представит План победы.

Также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Зеленский представит свой План победы на Саммите ЕС, который состоится 17-18 октября.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:00 Семья заместителя Кличко активно скупает недвижимость в Киеве, — расследование

08:55 КНДР уничтожила часть дорог сообщением с Южной Кореей

08:54 Ракетный удар по Николаеву — в МВД показали фото последствий атаки на город

08:30 Повестка по почте в Украине — что грозит мужчинам, не забравшим письмо от ТЦК

08:29 Зачем Россия бьет по зерновому коридору — объяснение ISW

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:17 Тарифы на отопление — известно, есть ли угроза пересмотра цен зимой

08:06 Оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300 — есть погибшая и раненые

08:02 На Тернопольщине мужчина избил работника ТЦК и украл оружие — что решил суд

08:00 В Украине малообеспеченным доступны выплаты в 4,5 тыс. грн — условия

Text

08:00 План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

09:00 Семья заместителя Кличко активно скупает недвижимость в Киеве, — расследование

08:55 КНДР уничтожила часть дорог сообщением с Южной Кореей

08:54 Ракетный удар по Николаеву — в МВД показали фото последствий атаки на город

08:30 Повестка по почте в Украине — что грозит мужчинам, не забравшим письмо от ТЦК

08:29 Зачем Россия бьет по зерновому коридору — объяснение ISW

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:17 Тарифы на отопление — известно, есть ли угроза пересмотра цен зимой

08:06 Оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300 — есть погибшая и раненые

08:02 На Тернопольщине мужчина избил работника ТЦК и украл оружие — что решил суд

08:00 В Украине малообеспеченным доступны выплаты в 4,5 тыс. грн — условия

07:30 Бронирование работников на паузе — как это влияет на бизнес в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

Text

08:00 План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

14 октября 2024
Text

23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

22:56 Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

Text

20:18 Атака на порт Одессы и представление Плана победы украинцам — главные новости

Text

19:44 Южанина объяснила, уменьшится ли зарплата учителей после повышения военного сбора

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Путин идет на переговоры и массовые рейды ТЦК — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Рада не рассмотрит экономическое бронирование в ближайшие недели — Гончаренко назвал причину

Text

16:20 Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать