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План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

15 жовтня 2024 р. 08:00

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08:00 План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

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23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

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21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

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20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Text

19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

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Гостями ефіру Ранок.LIVE у вівторок, 15 жовтня, стали військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, кандидат політичних наук Олексій Буряченко, нардеп Георгій Мазурашу, заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, журналіст Олександр Бригинець та заступниця начальника Департаменту комунікації нацполіції України Юлія Гірдвіліс. Зокрема, вони обговорять ситуацію на фронті.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гостя відреагують на те, що Президент України Володимир Зеленський представить План перемоги у Верховній Раді.

Вони також прокоментують опитування, скільки українців довіряють главі держави.

В ефірі будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, 16 жовтня Зеленський виступить у Верховній Раді, де представить План перемоги.

Також глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що Зеленський презентує свій План перемоги на Саміті ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

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09:00 Сім'я заступника Кличка активно скуповує нерухомість у Києві, — розслідування

08:55 КНДР знищила частину доріг сполученням із Південною Кореєю

08:54 Ракетний удар по Миколаєву — у МВС показали фото наслідків атаки на місто

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:30 Повістка поштою в Україні — що загрожує чоловікам, які не заберуть лист від ТЦК

08:29 Навіщо Росія б'є по зерновому коридору — пояснення ISW

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