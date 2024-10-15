План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE у вівторок, 15 жовтня, стали військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, кандидат політичних наук Олексій Буряченко, нардеп Георгій Мазурашу, заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, журналіст Олександр Бригинець та заступниця начальника Департаменту комунікації нацполіції України Юлія Гірдвіліс. Зокрема, вони обговорять ситуацію на фронті.

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Ефір Ранок.LIVE

Гостя відреагують на те, що Президент України Володимир Зеленський представить План перемоги у Верховній Раді.

Вони також прокоментують опитування, скільки українців довіряють главі держави.

В ефірі будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, 16 жовтня Зеленський виступить у Верховній Раді, де представить План перемоги.

Також глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що Зеленський презентує свій План перемоги на Саміті ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.