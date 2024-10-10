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План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

10 октября 2024 г. 17:50

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18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

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17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

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16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

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15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

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13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

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12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

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10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

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10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

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08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
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21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

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18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

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17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Text

15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

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10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

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08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
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21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Гостями эфира Вечір.LIVE стали председатель подкомитета по вопросам взаимодействия с государственными органами власти и общественностью Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец, политический аналитик Владимир Горбач, политолог Олесь Доний и главный раввин Украины Моше Реувен Асман. В частности, они обсудят План победы Президента Владимира Зеленского.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости обсудят информацию, что Укрэнерго накопило трехкратный запас энергооборудования на зиму, а в ОП опровергли, что Зеленский готов к прекращению огня вдоль линии фронта в обмен на гарантии безопасности.

Также они прокомментируют визит главы государства в Лондон, ВСУ в Курской области и информацию о вероятных телефонных звонках Трампа и Путина.

Напомним, во время сегодняшней встречи Зеленского и премьер-министра Британии Кира Стармера лидеры обсудили украинский План победы и договорились совместно с союзниками работать над его реализацией.

Также в Соединенных Штатах обеспокоены сообщениями о частых разговорах между Трампом и Путиным. Об этом говорится в книге Боба Вудворда "Война", но Белый дом пока не может официально подтвердить эту информацию.

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18:43 Бабье лето продолжается — прогноз погоды в Киеве на завтра

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18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

18:24 ГУР продемонстрировало новые эффектные кадры атак украинских дронов по России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:18 КНДР развернула войска в Украине для помощи оккупантам, — СМИ

18:04 Нардеп объяснил, когда в Украине легализуют криптовалюту

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

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