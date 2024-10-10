План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали председатель подкомитета по вопросам взаимодействия с государственными органами власти и общественностью Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец, политический аналитик Владимир Горбач, политолог Олесь Доний и главный раввин Украины Моше Реувен Асман. В частности, они обсудят План победы Президента Владимира Зеленского.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости обсудят информацию, что Укрэнерго накопило трехкратный запас энергооборудования на зиму, а в ОП опровергли, что Зеленский готов к прекращению огня вдоль линии фронта в обмен на гарантии безопасности.

Также они прокомментируют визит главы государства в Лондон, ВСУ в Курской области и информацию о вероятных телефонных звонках Трампа и Путина.

Напомним, во время сегодняшней встречи Зеленского и премьер-министра Британии Кира Стармера лидеры обсудили украинский План победы и договорились совместно с союзниками работать над его реализацией.

Также в Соединенных Штатах обеспокоены сообщениями о частых разговорах между Трампом и Путиным. Об этом говорится в книге Боба Вудворда "Война", но Белый дом пока не может официально подтвердить эту информацию.