План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали голова підкомітету з питань взаємодії з державними органами влади та громадськістю Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець, політичний аналітик Володимир Горбач, політолог Олесь Доній та головний рабин України Моше Реувен Асман. Зокрема, вони обговорять План перемоги Президента Володимира Зеленського.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості обговорять інформацію, що Укренерго накопичило трикратний запас енергообладнання на зиму, а в ОП спростували, що Зеленський готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту в обмін на гарантії безпеки.

Також вони прокоментують візит глави держави у Лондон, ЗСУ у Курській області та інформацію про імовірні телефонні дзвінки Трампа і Путіна.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої зустрічі Зеленського та прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера лідери обговорили український План перемоги та домовилися спільно з союзниками працювати над його реалізацією.

Також у Сполучених Штатах занепокоєні повідомленнями про часті розмови між Трампом і Путіним. Про це йдеться в книзі Боба Вудворда "Війна", але Білий дім поки не може офіційно підтвердити цю інформацію.