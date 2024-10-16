План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

Глава Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа положила почти 600 тысяч долларов на счет польского банка. Президент Украины Владимир Зеленский представил план победы в парламенте.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева;

начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким;

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;

начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВ Александр Толоконников;

народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

Зеленский представил план победы;

в Брюсселе стартует большая встреча стран НАТО;

только 17% людей с инвалидностью в Украине трудоустроены;

у руководительницы МСЭК Татьяны Крупы нашли еще почти 600 тысяч долларов в польском банке;

атака на Николаев.

Напомним, что Зеленский во время выступления в Верховной Раде представил план победы Украины.

Кроме того, у главы Хмельницкого МСЭК Татьяны Крупы нашли еще 600 тысяч долларов. Она хранила деньги в польском банке.