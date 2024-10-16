План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Голова Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа поклала майже 600 тисяч доларів на рахунок польського банку. А Президент України Володимир Зеленський представив план перемоги у парламенті.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева;

начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім;

економічний експерт Юрій Гаврилечко;

виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;

начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков;

народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

Зеленський представив план перемоги;

в Брюсселі стартує велика зустріч країн НАТО;

лише 17% людей з інвалідністю в Україні працевлаштовані;

у керівниці МСЕК Тетяни Крупи знайшли ще майже 600 тисяч доларів у польському банку;

атака на Миколаїв.

Нагадаємо, Зеленський під час виступу у Верховній Раді представив план перемоги України.

Крім того, у голови Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи знайшли ще 600 тисяч доларів. Вона зберігала гроші у польському банку.