План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Голова Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа поклала майже 600 тисяч доларів на рахунок польського банку. А Президент України Володимир Зеленський представив план перемоги у парламенті.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева;
- начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім;
- економічний експерт Юрій Гаврилечко;
- виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;
- начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков;
- народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.
Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:
- Зеленський представив план перемоги;
- в Брюсселі стартує велика зустріч країн НАТО;
- лише 17% людей з інвалідністю в Україні працевлаштовані;
- у керівниці МСЕК Тетяни Крупи знайшли ще майже 600 тисяч доларів у польському банку;
- атака на Миколаїв.
Нагадаємо, Зеленський під час виступу у Верховній Раді представив план перемоги України.
Крім того, у голови Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи знайшли ще 600 тисяч доларів. Вона зберігала гроші у польському банку.