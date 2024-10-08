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План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024 г. 8:00

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08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

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17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

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17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

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16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

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16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

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08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

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06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

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17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

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17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

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16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

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16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

В эфире Ранок.LIVE 8 октября ведущие и гости студии будут говорить о новых правилах мобилизации и экономическом бронировании. Также будут обсуждать План победы, который Украина представит союзникам на этой неделе и о коррупционных скандалах в стране. 

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00. 

Главные темы эфира Ранок.LIVE

Главными темами эфира Ранок.LIVE 8 октября стали:

  • план победы, который Украина представит союзникам на этой неделе;
  • коррупционные скандалы;
  • предложение Рады позволить мужчинам обновить данные в ТЦК и уплатить штраф со скидкой;
  • новые правила мобилизации;
  • экономическое бронирование. 

Гости эфира Ранок.LIVE 8 октября

Гостями прямого эфира Ранок.LIVE сегодня станут:

  • военный психолог Андрей Козинчук;
  • директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • экономический аналитик Павел Себастьянович;
  • нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Тарас Тарасенко;
  • нардепка от депутатской группы "За будущее" Ирина Констанкевич.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидается отчет от украинской делегации в Вашингтоне после начала работы над военными и военно-политическими аспектами Плана победы. Он призвал партнеров определиться о возможности завершения войны в Украине в соответствии с украинским видением.

Также Новини.LIVE писали, что Великобритания выделяет Украине около 4,5 млрд долларов для закупки военного вооружения у британских производителей. Также в ближайшие недели ожидается поставка шести самоходных артиллерийских орудий AS90.

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08:14 В Белом доме пояснили важность участия Байдена в "Рамштайне"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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