План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

В эфире Ранок.LIVE 8 октября ведущие и гости студии будут говорить о новых правилах мобилизации и экономическом бронировании. Также будут обсуждать План победы, который Украина представит союзникам на этой неделе и о коррупционных скандалах в стране.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

Главные темы эфира Ранок.LIVE

Главными темами эфира Ранок.LIVE 8 октября стали:

план победы, который Украина представит союзникам на этой неделе;

коррупционные скандалы;

предложение Рады позволить мужчинам обновить данные в ТЦК и уплатить штраф со скидкой;

новые правила мобилизации;

экономическое бронирование.

Гости эфира Ранок.LIVE 8 октября

Гостями прямого эфира Ранок.LIVE сегодня станут:

военный психолог Андрей Козинчук;

директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

экономический аналитик Павел Себастьянович;

нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко;

нардеп от фракции "Слуга народа" Тарас Тарасенко;

нардепка от депутатской группы "За будущее" Ирина Констанкевич.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидается отчет от украинской делегации в Вашингтоне после начала работы над военными и военно-политическими аспектами Плана победы. Он призвал партнеров определиться о возможности завершения войны в Украине в соответствии с украинским видением.

Также Новини.LIVE писали, что Великобритания выделяет Украине около 4,5 млрд долларов для закупки военного вооружения у британских производителей. Также в ближайшие недели ожидается поставка шести самоходных артиллерийских орудий AS90.