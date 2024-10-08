План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

В эфире Ранок.LIVE 8 октября ведущие и гости студии будут говорить о новых правилах мобилизации и экономическом бронировании. Также будут обсуждать План победы, который Украина представит союзникам на этой неделе и о коррупционных скандалах в стране.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
Главные темы эфира Ранок.LIVE
Главными темами эфира Ранок.LIVE 8 октября стали:
- план победы, который Украина представит союзникам на этой неделе;
- коррупционные скандалы;
- предложение Рады позволить мужчинам обновить данные в ТЦК и уплатить штраф со скидкой;
- новые правила мобилизации;
- экономическое бронирование.
Гости эфира Ранок.LIVE 8 октября
Гостями прямого эфира Ранок.LIVE сегодня станут:
- военный психолог Андрей Козинчук;
- директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
- директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
- экономический аналитик Павел Себастьянович;
- нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко;
- нардеп от фракции "Слуга народа" Тарас Тарасенко;
- нардепка от депутатской группы "За будущее" Ирина Констанкевич.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидается отчет от украинской делегации в Вашингтоне после начала работы над военными и военно-политическими аспектами Плана победы. Он призвал партнеров определиться о возможности завершения войны в Украине в соответствии с украинским видением.
Также Новини.LIVE писали, что Великобритания выделяет Украине около 4,5 млрд долларов для закупки военного вооружения у британских производителей. Также в ближайшие недели ожидается поставка шести самоходных артиллерийских орудий AS90.