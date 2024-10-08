План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

У ефірі Ранок.LIVE 8 жовтня ведучі та гості студії говоритимуть про нові правила мобілізації та економічне бронювання. Також обговорюватимуть про План перемоги, який Україна представить союзникам цього тижня та про корупційні скандали в країні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Головні теми ефіру Ранок.LIVE

Головними темами ефіру Ранок.LIVE 8 жовтня стали:

план перемоги, який Україна представить союзникам цього тижня;

корупційні скандали;

пропозиція Ради дозволити чоловікам оновити дані в ТЦК і сплатити штраф зі знижкою;

економічне бронювання;

нові правила мобілізації.

Гості ефіру Ранок.LIVE 8 жовтня

Гостями прямого ефіру Ранок.LIVE сьогодні стануть:

військовий психолог Андрій Козінчук;

директор Інституту соціально-політиного проектування "Діалог" Андрій Миселюк;

директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

економічний аналітик Павло Себастьянович;

нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

нардеп від фракції "Слуга народу" Тарас Тарасенко;

нардепка від депутатської групи "За майбутнє" Ірина Констанкевич.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі очікується звіт від української делегації у Вашингтоні після початку роботи над військовими та військово-політичними аспектами Плану перемоги. Він закликав партнерів визначитися щодо можливості завершення війни в Україні відповідно до українського бачення.

Також Новини.LIVE писали, що Велика Британія виділяє Україні близько 4,5 млрд доларів для закупівлі військового озброєння у британських виробників. Також найближчими тижнями очікується постачання шести самохідних артилерійських гармат AS90.