План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

У ефірі Ранок.LIVE 8 жовтня ведучі та гості студії говоритимуть про нові правила мобілізації та економічне бронювання. Також обговорюватимуть про План перемоги, який Україна представить союзникам цього тижня та про корупційні скандали в країні.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Головні теми ефіру Ранок.LIVE
Головними темами ефіру Ранок.LIVE 8 жовтня стали:
- план перемоги, який Україна представить союзникам цього тижня;
- корупційні скандали;
- пропозиція Ради дозволити чоловікам оновити дані в ТЦК і сплатити штраф зі знижкою;
- економічне бронювання;
- нові правила мобілізації.
Гості ефіру Ранок.LIVE 8 жовтня
Гостями прямого ефіру Ранок.LIVE сьогодні стануть:
- військовий психолог Андрій Козінчук;
- директор Інституту соціально-політиного проектування "Діалог" Андрій Миселюк;
- директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
- економічний аналітик Павло Себастьянович;
- нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
- нардеп від фракції "Слуга народу" Тарас Тарасенко;
- нардепка від депутатської групи "За майбутнє" Ірина Констанкевич.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі очікується звіт від української делегації у Вашингтоні після початку роботи над військовими та військово-політичними аспектами Плану перемоги. Він закликав партнерів визначитися щодо можливості завершення війни в Україні відповідно до українського бачення.
Також Новини.LIVE писали, що Велика Британія виділяє Україні близько 4,5 млрд доларів для закупівлі військового озброєння у британських виробників. Також найближчими тижнями очікується постачання шести самохідних артилерійських гармат AS90.