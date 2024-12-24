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После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

24 декабря 2024 г. 1:05

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01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
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01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
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23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

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19:56 За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

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17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

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14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

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13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

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Утечка данных из государственных реестров после кибератаки пока не подтверждена. Это не значит, что ее не было, однако информацию еще проверяют.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 23 декабря, сообщил директор компании по кибербезопасности 10Guards Виталий Якушев.

Что известно о появлении данных в интернете после кибератаки

Эксперт отметил, что в интернете уже опубликовали около 300 тысяч записей. На данный момент продолжается расследование. Нужно дождаться, когда всю эту базу проверят и выяснят, действительно ли она из реестров.

"Специалисты изучают. Может, это какая-то компиляция, может, нагенерирован какой-то бред. Надо проверить, потому что информационных вбросов для паники тоже очень много", — отметил Якушев.

Также он добавил, что в случае, если реестры действительно попадут в публичный доступ и ими начнут пользоваться мошенники, это приведет к неприятным последствиям. В частности, зная о реестре недвижимости, воры будут иметь более точечную информацию и сообщать ее потенциальным жертвам, чтобы убедить их в своей правдивости.

Напомним, 19 декабря государственные реестры Украины оказались под масштабной хакерской атакой. Утраты персональных данных не произошло, однако уничтоженные записи не будут восстанавливать.

Ранее в Министерстве социальной политики сообщили, будут ли граждане получать январские социальные выплаты. Реестры Министерства юстиции в результате кибератаки не пострадали, поэтому выплаты будут поступать вовремя.

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05:05 Морозы до -8 °С — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

04:30 Какие гарантии есть у мобилизованных работников — ответ юриста

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20:23 Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

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