После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

Утечка данных из государственных реестров после кибератаки пока не подтверждена. Это не значит, что ее не было, однако информацию еще проверяют.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 23 декабря, сообщил директор компании по кибербезопасности 10Guards Виталий Якушев.

Что известно о появлении данных в интернете после кибератаки

Эксперт отметил, что в интернете уже опубликовали около 300 тысяч записей. На данный момент продолжается расследование. Нужно дождаться, когда всю эту базу проверят и выяснят, действительно ли она из реестров.

"Специалисты изучают. Может, это какая-то компиляция, может, нагенерирован какой-то бред. Надо проверить, потому что информационных вбросов для паники тоже очень много", — отметил Якушев.

Также он добавил, что в случае, если реестры действительно попадут в публичный доступ и ими начнут пользоваться мошенники, это приведет к неприятным последствиям. В частности, зная о реестре недвижимости, воры будут иметь более точечную информацию и сообщать ее потенциальным жертвам, чтобы убедить их в своей правдивости.

Напомним, 19 декабря государственные реестры Украины оказались под масштабной хакерской атакой. Утраты персональных данных не произошло, однако уничтоженные записи не будут восстанавливать.

Ранее в Министерстве социальной политики сообщили, будут ли граждане получать январские социальные выплаты. Реестры Министерства юстиции в результате кибератаки не пострадали, поэтому выплаты будут поступать вовремя.