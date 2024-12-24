Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

Витік даних із державних реєстрів після кібератаки поки що не підтверджений. Це не означає, що його не було, однак наразі інформацію ще перевіряють.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 23 грудня, повідомив директор компанії з кібербезпеки 10Guards Віталій Якушев.

Що відомо про появу даних в інтернеті після кібератаки

Експерт зазначив, що в інтернеті наразі вже опублікували близько 300 тисяч записів. Наразі триває розслідування. Потрібно дочекатися, коли всю цю базу перевірять і з'ясують, чи дійсно вона з реєстрів.

"Спеціалісти вивчають. Може, це якась компіляція, може, нагенеровано якоїсь маячні. Треба перевірити, тому що інформаційних вкидів для паніки також дуже багато", — зазначив Якушев.

Також він додав, що в разі, якщо реєстри дійсно попадуть у публічний доступ і ними почнуть користуватися шахраї, це призведе до неприємних наслідків. Зокрема, знаючи про реєстр нерухомості, злодії матимуть більш точкову інформацію та повідомлятимуть її потенційним жертвам, аби переконати їх у своїй правдивості.

Нагадаємо, 19 грудня державні реєстри України опинилися під масштабною хакерською атакою. Втрати персональних даних не сталося, однак знищені записи не відновлюватимуть.

Раніше у Міністерстві соціальної політики повідомили, чи отримуватимуть громадяни січневі соціальні виплати. Реєстри Міністерства юстиції внаслідок кібератаки не постраждали, тому виплати надходитимуть вчасно.