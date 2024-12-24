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Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

24 грудня 2024 р. 01:05

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01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
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01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
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23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

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20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

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17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

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14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

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13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

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13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

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Витік даних із державних реєстрів після кібератаки поки що не підтверджений. Це не означає, що його не було, однак наразі інформацію ще перевіряють.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 23 грудня, повідомив директор компанії з кібербезпеки 10Guards Віталій Якушев.

Що відомо про появу даних в інтернеті після кібератаки

Експерт зазначив, що в інтернеті наразі вже опублікували близько 300 тисяч записів. Наразі триває розслідування. Потрібно дочекатися, коли всю цю базу перевірять і з'ясують, чи дійсно вона з реєстрів.

"Спеціалісти вивчають. Може, це якась компіляція, може, нагенеровано якоїсь маячні. Треба перевірити, тому що інформаційних вкидів для паніки також дуже багато", — зазначив Якушев.

Також він додав, що в разі, якщо реєстри дійсно попадуть у публічний доступ і ними почнуть користуватися шахраї, це призведе до неприємних наслідків. Зокрема, знаючи про реєстр нерухомості, злодії матимуть більш точкову інформацію та повідомлятимуть її потенційним жертвам, аби переконати їх у своїй правдивості.

Нагадаємо, 19 грудня державні реєстри України опинилися під масштабною хакерською атакою. Втрати персональних даних не сталося, однак знищені записи не відновлюватимуть.

Раніше у Міністерстві соціальної політики повідомили, чи отримуватимуть громадяни січневі соціальні виплати. Реєстри Міністерства юстиції внаслідок кібератаки не постраждали, тому виплати надходитимуть вчасно.

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03:26 У "Азові" потрібні люди, які вміють ремонтувати БпЛА — вакансія

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:46 Через мазут з танкерів РФ стався масовий викид дельфінів

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