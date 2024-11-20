Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Большая международная выставка и конференция об энергетическом и инфраструктурном восстановлении — ReBuild Ukraine и росте зарплаты в Украине — главные темы эфира Остаповець_LIVE журналистки Галины Остаповец.

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Эфир Остаповец.LIVE

• Все новости об энергетическом и инфраструктурном восстановлении Украины, о которых говорили на международной конференции ReBuild Ukraine в Варшаве.

• На сколько процентов выросла экономика Украины и зарплата украинцев в 2024 году.

• Действительно ли в 2025 году вырастут тарифы на электроэнергию.

Напомним, по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в настоящее время в Украине тариф на электроэнергию для населения установлен на уровне 4,32 грн за кВт*ч, и он будет оставаться таким до завершения отопительного сезона. Однако все чаще эксперты говорят о возможном росте цены до 9 грн за кВт*ч в ближайшей перспективе.

Кроме того, Национальный банк Украины не предусматривает изменений в тарифах на газ, отопление и горячую воду до конца 2025 года. Однако учитывая текущие трудности в энергетической отрасли, с 2026 года планируется поэтапное приближение этих тарифов к экономически обоснованному уровню.