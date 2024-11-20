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Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

20 ноября 2024 г. 13:09

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13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

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13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

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13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

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13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

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13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

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08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
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22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

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21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

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20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

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19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

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13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

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13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

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20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

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19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Большая международная выставка и конференция об энергетическом и инфраструктурном восстановлении — ReBuild Ukraine и росте зарплаты в Украине — главные темы эфира Остаповець_LIVE журналистки Галины Остаповец.

Посмотреть эфир можно здесь.

Эфир Остаповец.LIVE
• Все новости об энергетическом и инфраструктурном восстановлении Украины, о которых говорили на международной конференции ReBuild Ukraine в Варшаве.
• На сколько процентов выросла экономика Украины и зарплата украинцев в 2024 году.
• Действительно ли в 2025 году вырастут тарифы на электроэнергию.

Напомним, по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в настоящее время в Украине тариф на электроэнергию для населения установлен на уровне 4,32 грн за кВт*ч, и он будет оставаться таким до завершения отопительного сезона. Однако все чаще эксперты говорят о возможном росте цены до 9 грн за кВт*ч в ближайшей перспективе.

Кроме того, Национальный банк Украины не предусматривает изменений в тарифах на газ, отопление и горячую воду до конца 2025 года. Однако учитывая текущие трудности в энергетической отрасли, с 2026 года планируется поэтапное приближение этих тарифов к экономически обоснованному уровню.

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13:34 Рада приняла решение о лишении предателей госнаград

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

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13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
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22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

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21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

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