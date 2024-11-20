Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Велика міжнародна виставка та конференція про енергетичну та інфраструктурну відбудову — ReBuild Ukraine та зростання зарплатні в Україні — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

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Ефір Остаповець.LIVE

• Всі новини про енергетичну та інфраструктурну відбудову України, про які говорити на міжнародній конференції ReBuild Ukraine у Варшаві

• На скільки відсотків зросла економіка України та зарплата українців у 2024 році

• Чи справді у 2025 році зростуть тарифи на електроенергію

Нагадаємо, за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, наразі в Україні тариф на електроенергію для населення встановлено на рівні 4,32 грн за кВт*год, і він залишатиметься таким до завершення опалювального сезону. Однак все частіше експерти говорять про можливе зростання ціни до 9 грн за кВт*год у найближчій перспективі.

Окрім того, Національний банк України не передбачає змін у тарифах на газ, опалення та гарячу воду до кінця 2025 року. Проте, враховуючи поточні труднощі в енергетичній галузі, з 2026 року планується поетапне наближення цих тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

