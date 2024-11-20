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Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

20 листопада 2024 р. 13:09

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13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

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13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

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13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

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08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
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22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

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21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

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20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

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19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

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18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

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17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

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13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Text

20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

Text

19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

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18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

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17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Велика міжнародна виставка та конференція про енергетичну та інфраструктурну відбудову — ReBuild Ukraine та зростання зарплатні в Україні — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

Подивитись ефір можна тут

Ефір Остаповець.LIVE 
•    Всі новини про енергетичну та інфраструктурну відбудову України, про які говорити на міжнародній конференції ReBuild Ukraine у Варшаві
•    На скільки відсотків зросла економіка України та зарплата українців у 2024 році
•    Чи справді у 2025 році зростуть тарифи на електроенергію 

Нагадаємо, за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, наразі в Україні тариф на електроенергію для населення встановлено на рівні 4,32 грн за кВт*год, і він залишатиметься таким до завершення опалювального сезону. Однак все частіше експерти говорять про можливе зростання ціни до 9 грн за кВт*год у найближчій перспективі.

Окрім того, Національний банк України не передбачає змін у тарифах на газ, опалення та гарячу воду до кінця 2025 року. Проте, враховуючи поточні труднощі в енергетичній галузі, з 2026 року планується поетапне наближення цих тарифів до економічно обґрунтованого рівня.
 

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Всі Новини Статті Відео
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13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

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13:00 Мокрий сніг і сильний вітер — попередження від синоптика Діденко

12:46 Пенсії УБД — як оформити та скільки платять

12:40 Дипломати США пояснили причину закриття посольств у Києві, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:33 Одесити, постраждалі від атак РФ, отримають компенсацію — яку

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