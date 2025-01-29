Поддержка переселенцев в Киеве — эфир Київський час

Внутренне перемещенные лица смогут получить субсидию на аренду жилья от государства. В то же время этой помощью могут воспользоваться и переселенцы, проживающие в Киеве.
Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу в 19:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- депутат Киевского городского совета Алла Шлапак;
- главы Оболонской районной государственной администрации в городе Киеве Кирилл Фесик;
- депутат Киевского городского совета, военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;
- председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;
- руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.
Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:
- является ли Киев убежищем для внутренне перемещенных лиц;и является ли Киев приютом для внутренне перемещенных лиц;
- программа субсидий за аренду жилья для переселенцев;
- борьба за Киев: о чем говорили с президентом Ткаченко и Кличко.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобами на нового главу КГГА Тимура Ткаченко.
Сам чиновник ответил на обвинения от Кличка в блокировании решений по ключевым хозяйственным вопросам.