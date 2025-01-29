Поддержка переселенцев в Киеве — эфир Київський час

Внутренне перемещенные лица смогут получить субсидию на аренду жилья от государства. В то же время этой помощью могут воспользоваться и переселенцы, проживающие в Киеве.

Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу в 19:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

депутат Киевского городского совета Алла Шлапак;

главы Оболонской районной государственной администрации в городе Киеве Кирилл Фесик;

депутат Киевского городского совета, военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;

председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;

руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

является ли Киев убежищем для внутренне перемещенных лиц; и является ли Киев приютом для внутренне перемещенных лиц;

программа субсидий за аренду жилья для переселенцев;

борьба за Киев: о чем говорили с президентом Ткаченко и Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобами на нового главу КГГА Тимура Ткаченко.

Сам чиновник ответил на обвинения от Кличка в блокировании решений по ключевым хозяйственным вопросам.