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Поддержка переселенцев в Киеве — эфир Київський час

Поддержка переселенцев в Киеве — эфир Київський час

29 января 2025 г. 19:00

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19:00 Поддержка переселенцев в Киеве — эфир Київський час

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17:53 Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

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13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

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08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

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06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

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05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

28 января 2025
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17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

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19:00 Поддержка переселенцев в Киеве — эфир Київський час

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17:53 Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

Text

13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

Text

13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

Text

08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

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06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

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17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

Внутренне перемещенные лица смогут получить субсидию на аренду жилья от государства. В то же время этой помощью могут воспользоваться и переселенцы, проживающие в Киеве.

Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу в 19:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • депутат Киевского городского совета Алла Шлапак;
  • главы Оболонской районной государственной администрации в городе Киеве Кирилл Фесик;
  • депутат Киевского городского совета, военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;
  • председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;
  • руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

  • является ли Киев убежищем для внутренне перемещенных лиц;и является ли Киев приютом для внутренне перемещенных лиц;
  • программа субсидий за аренду жилья для переселенцев;
  • борьба за Киев: о чем говорили с президентом Ткаченко и Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобами на нового главу КГГА Тимура Ткаченко.

Сам чиновник ответил на обвинения от Кличка в блокировании решений по ключевым хозяйственным вопросам.

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20:05 В Украине реформируют выплаты чернобыльцам — что изменится

20:00 Увольнение из-за ребенка — кто из супругов имеет право

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:47 Сколько мест в маршрутке предусмотрено для льготников в 2025 году

19:27 У чиновника Нацполиции могут конфисковать имущество в Киеве — ГБР

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13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

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13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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