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Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

29 січня 2025 р. 19:00

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19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

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13:00 Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

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11:06 Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

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08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

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19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Text

17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

Text

13:09 Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

Text

13:00 Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:06 Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

Text

08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:30 Дві третини військових ТЦК придатні до служби, — заява нардепа

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05:06 В Україні можуть запровадити покарання для ТЦК та ВЛК, — Яцик

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Внутрішньо переміщені особи зможуть отримати субсидію на оренду житла від держави. Водночас цією допомогою можуть скористатися й переселенці, які проживають у Києві.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу о 19:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • депутат Київської міської ради Алла Шлапак;
  • голови Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві Кирило Фесик;
  • депутат Київської міської ради, військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;
  • голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;
  • керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  •  чи є Київ прихистком для внутрішньо переміщених осіб;
  • програма субсидій за оренду житла для переселенців;
  • боротьба за Київ: про що говорили з президентом Ткаченко та Кличко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Президента України Володимира Зеленського зі скаргами на нового очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Сам посадовець відповів на звинувачення Кличка у блокуванні рішень щодо ключових господарських питань.

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19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

20:40 Зеленський зробив заяву щодо призову викладачів військових ВНЗ

20:12 У КМВА кажуть про неправдиві заяви щодо укриттів на зупинках

20:12 Степаненко сьогодні зіграє останній матч у складі Шахтаря

20:08 Рік забудови грає велику роль — які квартири найдорожчі

20:05 В Україні реформують виплати чорнобильцям — що зміниться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Звільнення через дитину — хто з подружжя має право

19:47 Скільки місць в маршрутці передбачено для пільговиків у 2025 році

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19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Text

17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

Text

13:09 Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

Text

13:00 Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:06 Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

Text

08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:30 Дві третини військових ТЦК придатні до служби, — заява нардепа

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