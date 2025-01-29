Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Внутрішньо переміщені особи зможуть отримати субсидію на оренду житла від держави. Водночас цією допомогою можуть скористатися й переселенці, які проживають у Києві.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу о 19:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

депутат Київської міської ради Алла Шлапак;

голови Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві Кирило Фесик;

депутат Київської міської ради, військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;

голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;

керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

чи є Київ прихистком для внутрішньо переміщених осіб;

чи є Київ прихистком для внутрішньо переміщених осіб; програма субсидій за оренду житла для переселенців;

боротьба за Київ: про що говорили з президентом Ткаченко та Кличко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Президента України Володимира Зеленського зі скаргами на нового очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Сам посадовець відповів на звинувачення Кличка у блокуванні рішень щодо ключових господарських питань.