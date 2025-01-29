Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Внутрішньо переміщені особи зможуть отримати субсидію на оренду житла від держави. Водночас цією допомогою можуть скористатися й переселенці, які проживають у Києві.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу о 19:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- депутат Київської міської ради Алла Шлапак;
- голови Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві Кирило Фесик;
- депутат Київської міської ради, військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;
- голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;
- керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко.
Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- чи є Київ прихистком для внутрішньо переміщених осіб;
- програма субсидій за оренду житла для переселенців;
- боротьба за Київ: про що говорили з президентом Ткаченко та Кличко.
Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Президента України Володимира Зеленського зі скаргами на нового очільника КМВА Тимура Ткаченка.
Сам посадовець відповів на звинувачення Кличка у блокуванні рішень щодо ключових господарських питань.