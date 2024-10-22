Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 22 октября, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, подведем итоги визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев и попытаемся спрогнозировать, чем могут обернуться для Украины выборы в Молдове.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке .

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие вопросы:

чем завершился визит главы Пентагона в Киев;

Минздрав массово упраздняет инвалидность у военнообязанных;

результаты выборов и референдума в Молдове.

Гости сегодняшнего эфира:

военный аналитик Евгений Дикий;

политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;

народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;

доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;

политтехнолог Руслан Рохов;

спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко;

спикер Киевской Городской Военной Администрации Михаил Шаманов.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Ллойд Остин заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину потери оккупантов достигли сотен тысяч человек. Сейчас Россия вынуждена "расконсервировать" военную технику времен Второй мировой войны.

Напомним, что в Молдове завершился первый тур выборов президента. По промежуточным результатам лидирует действующая президент Мая Санду. Подсчитано уже 78,86% бюллетеней.