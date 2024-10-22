Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE arrow
Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE

Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE

22 октября 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2024
Text

23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

Text

22:39 Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

Text

21:36 Нардеп объяснил, почему коррупционеры в Украине не боятся наказания

Text

18:18 Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине

Text

17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Text

14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Text

13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Text

08:00 Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2024
Text

23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

Text

22:39 Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

Text

21:36 Нардеп объяснил, почему коррупционеры в Украине не боятся наказания

Text

18:18 Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине

Text

17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Text

14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Text

13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Сегодня, 22 октября, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, подведем итоги визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев и попытаемся спрогнозировать, чем могут обернуться для Украины выборы в Молдове.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке .

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие вопросы:

  • чем завершился визит главы Пентагона в Киев;
  • Минздрав массово упраздняет инвалидность у военнообязанных;
  • результаты выборов и референдума в Молдове.

Гости сегодняшнего эфира:

  • военный аналитик Евгений Дикий;
  • политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;
  • народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
  • доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко;
  • спикер Киевской Городской Военной Администрации Михаил Шаманов.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Ллойд Остин заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину потери оккупантов достигли сотен тысяч человек. Сейчас Россия вынуждена "расконсервировать" военную технику времен Второй мировой войны.

Напомним, что в Молдове завершился первый тур выборов президента. По промежуточным результатам лидирует действующая президент Мая Санду. Подсчитано уже 78,86% бюллетеней.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:19 На фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения — Генштаб назвал потери РФ

09:18 Враг обстрелял Днепропетровщину — в эпицентре взрывов были жилые дома

09:07 Что будет с тарифами на электричество и газ в Украине — заявление Минфина

08:45 На Запорожье россияне нанесли удары по домам и критической инфраструктуре

08:41 Залужный встретился с гимнасткой, потерявшей ногу в результате обстрела

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:37 Иностранное правительство хотело профинансировать ремонт моста Патона — почему не сложилось

08:36 Стало известно, сколько стоит бюджету содержание одного мобилизованного в год

08:30 Электронная очередь в ТЦК — что это, как работает и как записаться онлайн

08:28 Не только льготы и субсидии — украинцам помогут оплатить коммуналку

08:16 В Сумской области ночью раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибших

09:19 На фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения — Генштаб назвал потери РФ

09:18 Враг обстрелял Днепропетровщину — в эпицентре взрывов были жилые дома

09:07 Что будет с тарифами на электричество и газ в Украине — заявление Минфина

08:45 На Запорожье россияне нанесли удары по домам и критической инфраструктуре

08:41 Залужный встретился с гимнасткой, потерявшей ногу в результате обстрела

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:37 Иностранное правительство хотело профинансировать ремонт моста Патона — почему не сложилось

08:36 Стало известно, сколько стоит бюджету содержание одного мобилизованного в год

08:30 Электронная очередь в ТЦК — что это, как работает и как записаться онлайн

08:28 Не только льготы и субсидии — украинцам помогут оплатить коммуналку

08:16 В Сумской области ночью раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибших

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

Text

08:00 Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2024
Text

23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

Text

22:39 Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

Text

21:36 Нардеп объяснил, почему коррупционеры в Украине не боятся наказания

Text

18:18 Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине

Text

17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Text

14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Text

13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE