Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 22 жовтня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема, підведемо підсумки візиту очільника Пентагону Ллойда Остіна до Києва та спробуємо спрогнозувати, чим можуть обернутися для України вибори ук Молдові.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні питання:

чим завершився візит глави Пентагону до Києва;

МОЗ масово скасовує інвалідність у військовозобов'язаних;

результати виборів та референдуму в Молдові.

Гості сьогоднішнього ефіру:

військовий аналітик Євген Дикий;

політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;

виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;

народна депутатка України, Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;

доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;

політтехнолог Руслан Рохов;

речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко;

речник Київської Міської Військової Адміністрації Михайло Шаманов.

Раніше ми повідомляли, що міністр оборони Ллойд Остін заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати окупантів сягнули сотень тисяч людей. Зараз Росія змушена "розконсервовувати" військову техніку часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що у Молдові завершився перший тур виборів президента. За проміжними результатами лідирує чинна президентка Мая Санду. Підраховано вже 78,86% бюлетенів.