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Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2024 р. 08:00

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08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2024
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23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

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22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

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21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

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18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

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17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

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16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

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14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

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13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

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13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

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08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2024
Text

23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

Text

22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

Text

21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

Text

18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

Text

17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

Text

14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

Text

13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

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13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Сьогодні, 22 жовтня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема, підведемо підсумки візиту очільника Пентагону Ллойда Остіна до Києва та спробуємо спрогнозувати, чим можуть обернутися для України вибори ук Молдові.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні питання:

  • чим завершився візит глави Пентагону до Києва;
  • МОЗ масово скасовує інвалідність у військовозобов'язаних;
  • результати виборів та референдуму в Молдові.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • військовий аналітик Євген Дикий;
  • політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;
  • народна депутатка України, Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
  • доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко;
  • речник Київської Міської Військової Адміністрації Михайло Шаманов.

Раніше ми повідомляли, що міністр оборони Ллойд Остін заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати окупантів сягнули сотень тисяч людей. Зараз Росія змушена "розконсервовувати" військову техніку часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що у Молдові завершився перший тур виборів президента. За проміжними результатами лідирує чинна президентка Мая Санду. Підраховано вже 78,86% бюлетенів.

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08:00 Допомога від ООН для пенсіонерів — хто отримає до 1 тис. грн

07:21 На Полтавщині сімейний лікар ухилився від мобілізації — як його покарав суд

07:15 Динамівець Вівчаренко зробив романтичну пропозицію своїй дівчині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:15 Скільки держава витрачає на солдатів — вартість амуніції в 2024 році

07:01 ПриватБанк обмежує операції добросовісних клієнтів — що варто знати

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08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2024
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23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

Text

22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

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21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

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18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

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17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

Text

14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

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13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

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13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE