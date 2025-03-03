Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон заявил журналистам, что отношения Украины с президентом США Дональдом Трампом будут продолжаться. Также он заверил, что партнеры не прекратят поддержку Украины.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;

военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;

юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;

исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;

председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва Анна Гопко;

офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, инициатор и идейный вдохновитель проекта #GlobalSecurity Екатерина Коваль;

политтехнолог Тарас Загородний;

председатель Общественной Лиги Украина — НАТО Сергей Джердж;

психолог, психотерапевт Ольга Голубицкая.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

какие последствия для Украины будет иметь разговор Трампа и Зеленского в Белом доме;

Саммит в Лондоне: что украинскому руководству посоветовал премьер Великобритании;

линия фронта: что происходит в Торецке.

Напомним, во время саммита в Лондоне Президент Франции Эммануэль Макрон предложил план частичного перемирия между Россией и Украиной.

А Зеленский заявил, что готов уйти в отставку с поста президента в обмен на вступление Украины в НАТО.