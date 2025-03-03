Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон заявил журналистам, что отношения Украины с президентом США Дональдом Трампом будут продолжаться. Также он заверил, что партнеры не прекратят поддержку Украины.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
- военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;
- юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;
- исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
- председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва Анна Гопко;
- офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, инициатор и идейный вдохновитель проекта #GlobalSecurity Екатерина Коваль;
- политтехнолог Тарас Загородний;
- председатель Общественной Лиги Украина — НАТО Сергей Джердж;
- психолог, психотерапевт Ольга Голубицкая.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:
- какие последствия для Украины будет иметь разговор Трампа и Зеленского в Белом доме;
- Саммит в Лондоне: что украинскому руководству посоветовал премьер Великобритании;
- линия фронта: что происходит в Торецке.
Напомним, во время саммита в Лондоне Президент Франции Эммануэль Макрон предложил план частичного перемирия между Россией и Украиной.
А Зеленский заявил, что готов уйти в отставку с поста президента в обмен на вступление Украины в НАТО.