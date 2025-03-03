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Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

3 марта 2025 г. 8:00

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19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

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15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

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17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

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15:34 Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

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00:50Трамп покинул Вашингтон после переговоров с Зеленским

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18:49 Трамп эффектно встретил Зеленского в Белом доме — видео

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17:50 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Вечір.LIVE

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13:10 Визит Зеленского в США и заявление Трампа о мире — эфир День.LIVE

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13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
Text

19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

Text

15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
Text

17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинул Вашингтон после переговоров с Зеленским

28 февраля 2025
Text

18:49 Трамп эффектно встретил Зеленского в Белом доме — видео

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17:50 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Вечір.LIVE

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13:10 Визит Зеленского в США и заявление Трампа о мире — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон заявил журналистам, что отношения Украины с президентом США Дональдом Трампом будут продолжаться. Также он заверил, что партнеры не прекратят поддержку Украины.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
  • военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;
  • юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва Анна Гопко;
  • офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, инициатор и идейный вдохновитель проекта #GlobalSecurity Екатерина Коваль;
  • политтехнолог Тарас Загородний;
  • председатель Общественной Лиги Украина — НАТО Сергей Джердж;
  • психолог, психотерапевт Ольга Голубицкая.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

  • какие последствия для Украины будет иметь разговор Трампа и Зеленского в Белом доме;
  • Саммит в Лондоне: что украинскому руководству посоветовал премьер Великобритании;
  • линия фронта: что происходит в Торецке.

Напомним, во время саммита в Лондоне Президент Франции Эммануэль Макрон предложил план частичного перемирия между Россией и Украиной.

А Зеленский заявил, что готов уйти в отставку с поста президента в обмен на вступление Украины в НАТО.

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15:10 Дарение, наследство или покупка — как сменить собственника жилья

15:05 В российских снарядах обнаружили иностранные компоненты — ГУР

15:00 Обстрелы РФ — годовщина потопления грузового судна под Одессой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:00 Пенсии по инвалидности в марте — какая минимальная сумма выплат

14:59 Будет сбивать с ног — какой будет погода в Харькове завтра

14:51 Неустанно врет — ChatGPT-4.5 "галлюцинирует" более трети времени

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Text

08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

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Text

19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

Text

15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
Text

17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинул Вашингтон после переговоров с Зеленским

28 февраля 2025
Text

18:49 Трамп эффектно встретил Зеленского в Белом доме — видео

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17:50 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Вечір.LIVE

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