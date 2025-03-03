Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона заявив журналістам, що відносини України із президентом США Дональдом Трампом триватимуть. Також він запевнив, що партнери не припинять підтримку України.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;

військовий оглядач, журналіст Василь Пехньо;

юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка України VIII скликання Ганна Гопко;

офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, ініціаторка та ідейна натхненниця проєкту #GlobalSecurity Катерина Коваль;

політтехнолог Тарас Загородній;

голова Громадської Ліги Україна — НАТО Сергій Джердж;

психологиня, психотерапевтка Ольга Голубицька.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

які наслідки для України матиме розмова Трампа і Зеленського у Білому домі;

Саміт у Лондоні: що українському керівництву порадив прем'єр Британії;

лінія фронту: що відбувається у Торецьку.

Нагадаємо, під час саміту в Лондоні Президент Франції Еммануель Макрон запропонував план часткового перемир'я між Росією та Україною.

А Зеленський заявив, що готовий піти у відставку з поста президента в обмін на вступ України в НАТО.