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Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

03 березня 2025 р. 08:00

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17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

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11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

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08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
Text

19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Text

15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

1 березня 2025
Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

28 лютого 2025
Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Text

17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

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11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона заявив журналістам, що відносини України із президентом США Дональдом Трампом триватимуть. Також він запевнив, що партнери не припинять підтримку України.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
  • військовий оглядач, журналіст Василь Пехньо;
  • юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;
  • виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
  • голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка України VIII скликання Ганна Гопко;
  • офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, ініціаторка та ідейна натхненниця проєкту #GlobalSecurity Катерина Коваль;
  • політтехнолог Тарас Загородній;
  • голова Громадської Ліги Україна — НАТО Сергій Джердж;
  • психологиня, психотерапевтка Ольга Голубицька.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • які наслідки для України матиме розмова Трампа і Зеленського у Білому домі;
  • Саміт у Лондоні: що українському керівництву порадив прем'єр Британії;
  • лінія фронту: що відбувається у Торецьку.

Нагадаємо, під час саміту в Лондоні Президент Франції Еммануель Макрон запропонував план часткового перемир'я між Росією та Україною.

А Зеленський заявив, що готовий піти у відставку з поста президента в обмін на вступ України в НАТО.

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08:56 Сили ППО збили більшість дронів, які запустила Росія — зведення

08:50 Завищені суми в платіжках — Нафтогаз зробив попередження

08:43 Маск поширив допис Грема з критикою відсутності виборів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:18 Треба менше хвилюватися за Путіна — Трамп окреслив пріоритети США

08:02 Повідомляв про роботу ТЦК в Telegram — у Харкові судили чоловіка

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08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
Text

19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Text

15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

1 березня 2025
Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

28 лютого 2025
Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Text

17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

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13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

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11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід