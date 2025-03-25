Итоги переговоров в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардепы Алексей Мовчан, Нина Южанина, Юрий Камельчук, Ирина Никорак и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. В частности, они обсудят итоги переговоров Украины с Соединенными Штатами Америки в Эр-Рияде.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют предстоящую встречу Президента Украины Владимира Зеленского с французским лидером Эмманюэлем Макроном перед саммитом "Коалиции желающих".

Среди других тем:

Уолтца могут уволить из-за инцидента с утечкой военного плана, — Politico;

82% украинцев за то, чтобы продолжать борьбу с РФ даже если не будет поддержки США;

Отопительный сезон в Украине завершают из-за дефицита газа, — Кучеренко.

Напомним, в Белом доме подвели итоги встреч с делегациями Украины и России в Саудовской Аравии 23-25 марта.

Как сообщалось, 26 марта Зеленский встретится с Макроном во Франции. Украинский лидер прибудет в Елисейский дворец.