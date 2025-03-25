Підсумки переговорів в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардепи Олексій Мовчан, Ніна Южаніна, Юрій Камельчук, Ірина Никорак та перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Зокрема, вони обговорять підсумки переговорів України зі Сполученими Штатами Америки в Ер-Ріяді.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують майбутню зустріч Президента України Володимира Зеленського з французьким лідером Емманюелем Макроном перед самітом "Коаліції охочих".

Серед інших тем:

Волца можуть звільнити через інцидент з витоком військового плану, — Politico;

82% українців за те, щоб продовжувати боротьбу з РФ навіть якщо не буде підтримки США;

Опалювальний сезон в Україні завершують через дефіцит газу, — Кучеренко.

Нагадаємо, у Білому домі підбили підсумки зустрічей з делегаціями України та Росії у Саудівській Аравії 23-25 березня.

Як повідомлялося, 26 березня Зеленський зустрінеться з Макроном у Франції. Український лідер прибуде до Єлисейського палацу.