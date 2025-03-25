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Підсумки переговорів в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

Підсумки переговорів в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

25 березня 2025 р. 17:50

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17:50 Підсумки переговорів в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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16:27 У Стамбулі спецназ атакує протестувальників газом — трансляція

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13:01 Трамп відповів Зеленському щодо впливу Росії — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський зробив заяву про переговори із США — ефір Ранок.LIVE

24 березня 2025
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20:49 Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

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19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

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17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

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08:00 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Підсумки переговорів в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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16:27 У Стамбулі спецназ атакує протестувальників газом — трансляція

Text

13:01 Трамп відповів Зеленському щодо впливу Росії — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про переговори із США — ефір Ранок.LIVE

24 березня 2025
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20:49 Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

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19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

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17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

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08:00 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардепи Олексій Мовчан, Ніна Южаніна, Юрій Камельчук, Ірина Никорак та перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Зокрема, вони обговорять підсумки переговорів України зі Сполученими Штатами Америки в Ер-Ріяді.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують майбутню зустріч Президента України Володимира Зеленського з французьким лідером Емманюелем Макроном перед самітом "Коаліції охочих". 

Серед інших тем:

  • Волца можуть звільнити через інцидент з витоком військового плану, — Politico;
  • 82% українців за те, щоб продовжувати боротьбу з РФ навіть якщо не буде підтримки США;
  • Опалювальний сезон в Україні завершують через дефіцит газу, — Кучеренко.

Нагадаємо, у Білому домі підбили підсумки зустрічей з делегаціями України та Росії у Саудівській Аравії 23-25 березня.

Як повідомлялося, 26 березня Зеленський зустрінеться з Макроном у Франції. Український лідер прибуде до Єлисейського палацу.

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19:05 Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

18:55 На Одещині виявлено символ Великої Британії

18:52 До контролю зупинки атак залучать треті країни, — Зеленський

18:51 Кинули виклик Маску — хто заробляє більше за Tesla

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:37 Верховна Рада дозволила примусове вилучення землі на Закарпатті

18:34 Попередження про погану видимість — погода у Харкові на завтра

18:33 Хто має право не проходити БЗВП — перелік категорій

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17:50 Підсумки переговорів в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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16:27 У Стамбулі спецназ атакує протестувальників газом — трансляція

Text

13:01 Трамп відповів Зеленському щодо впливу Росії — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про переговори із США — ефір Ранок.LIVE

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Text

20:49 Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

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19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

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17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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