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Итоги парижских переговоров о мире — эфир Вечір.LIVE

Итоги парижских переговоров о мире — эфир Вечір.LIVE

18 апреля 2025 г. 17:50

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Александр Юрченко, нардеп от партии "Слуга Народа" Алексей Леонов, эксперт-международник Евгений Добряк, глава правления Сети защиты национальных интересов "АНТС" Анна Гопко, адвокат Ростислав Кравец и основатель компании производителя беспилотников "Первый контакт" Валерий Боровик. В частности, они обсудят итоги переговоров о мире, которые состоялись в Париже.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что государственный секретарь США Марко Рубио назвал условие выхода Штатов из переговоров по войне в Украине.

Кроме того, они прокомментируют предупреждение украинского лидера Владимира Зеленского относительно обстрелов на Пасху.

Среди других тем:

  • Месяц моратория на удары по энергообъектам закончился, — Песков;
  • Минобороны вдвое увеличило количество должностей в программе "Контракт 18-24".

Напомним, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что на переговорах в Париже обсудили завершение войны и возвращение украинских детей.

Кроме того, руководитель ОП Андрей Ермак поблагодарил Президента Франции Эмманюэля Макрона за помощь Украине достичь длительного мира.

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6 февраля 2024
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15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона