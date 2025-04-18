Итоги парижских переговоров о мире — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Александр Юрченко, нардеп от партии "Слуга Народа" Алексей Леонов, эксперт-международник Евгений Добряк, глава правления Сети защиты национальных интересов "АНТС" Анна Гопко, адвокат Ростислав Кравец и основатель компании производителя беспилотников "Первый контакт" Валерий Боровик. В частности, они обсудят итоги переговоров о мире, которые состоялись в Париже.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что государственный секретарь США Марко Рубио назвал условие выхода Штатов из переговоров по войне в Украине.

Кроме того, они прокомментируют предупреждение украинского лидера Владимира Зеленского относительно обстрелов на Пасху.

Среди других тем:

Месяц моратория на удары по энергообъектам закончился, — Песков;

Минобороны вдвое увеличило количество должностей в программе "Контракт 18-24".

Напомним, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что на переговорах в Париже обсудили завершение войны и возвращение украинских детей.

Кроме того, руководитель ОП Андрей Ермак поблагодарил Президента Франции Эмманюэля Макрона за помощь Украине достичь длительного мира.