Підсумки паризьких перемовин про мир — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олександр Юрченко, нардеп від партії "Слуга Народу" Олексій Леонов, експерт-міжнародник Євген Добряк, голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко, адвокат Ростислав Кравець та засновник компанії виробника безпілотників "Перший контакт" Валерій Боровик. Зокрема, вони обговорять підсумки переговорів про мир, які відбулися в Парижі.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять те, що державний секретар США Марко Рубіо назвав умову виходу Штатів з переговорів щодо війни в Україні.

Крім того, вони прокоментують попередження українського лідера Володимира Зеленського щодо обстрілів на Великдень.

Серед інших тем:

Місяць мораторію на удари по енергообʼєктах закінчився, — Пєсков;

Міноборони удвічі збільшило кількість посад у програмі "Контракт 18–24".

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що на переговорах у Парижі обговорили завершення війни та повернення українських дітей.

Крім того, керівник ОП Андрій Єрмак подякував Президенту Франції Емманюелю Макрону за допомогу Україні досягти тривалого миру.