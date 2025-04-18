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Підсумки паризьких перемовин про мир — ефір Вечір.LIVE

Підсумки паризьких перемовин про мир — ефір Вечір.LIVE

18 квітня 2025 р. 17:50

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Гостями ефіру Вечір.LIVE стали член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олександр Юрченко, нардеп від партії "Слуга Народу" Олексій Леонов, експерт-міжнародник Євген Добряк, голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко, адвокат Ростислав Кравець та засновник компанії виробника безпілотників "Перший контакт" Валерій Боровик. Зокрема, вони обговорять підсумки переговорів про мир, які відбулися в Парижі.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять те, що державний секретар США Марко Рубіо назвав умову виходу Штатів з переговорів щодо війни в Україні.

Крім того, вони прокоментують попередження українського лідера Володимира Зеленського щодо обстрілів на Великдень.

Серед інших тем: 

  • Місяць мораторію на удари по енергообʼєктах закінчився, — Пєсков;
  • Міноборони удвічі збільшило кількість посад у програмі "Контракт 18–24".

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що на переговорах у Парижі обговорили завершення війни та повернення українських дітей.

 

Крім того, керівник ОП Андрій Єрмак подякував Президенту Франції Емманюелю Макрону за допомогу Україні досягти тривалого миру.

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18:00 Одесит втік до Молдови та записав відео як він це зробив

17:54 На Закарпатті в помешканні вибухнула граната — є загиблі

17:51 США хочуть заморозити війну та віддати ТОТ Росії, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:35 Штраф за непроходження ВЛК — кому загрожує та що зміниться

17:32 Китай відправляє солдатів до України, аби "тренуватися", — ЗМІ

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6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона