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Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

24 января 2025 г. 8:00

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11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

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09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

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08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
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22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

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21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

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17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

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08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

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08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

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08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

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11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

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09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

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08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

В Давосе завершился Всемирный экономический форум м, который собрал лидеров мира, представителей бизнеса, науки и общественности. В течение него участники обсуждали основные вызовы по состоянию на сейчас и самые эффективные пути решения. 

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
  • адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев;
  • политолог Игорь Чаленко;
  • руководитель центра экономических и социальных исследований НИСИ Я рослав Жалило;
  • политолог-международница Вера Константинова;
  • первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 годы) Степан Гавриш;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

  • итоги экономического форума в Давосе;
  • в Офисе президента думают над способами привлечения в армию людей до 25 лет;
  • нужна ли цензура во время войны: ответ Сырского.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как военные готовятся к операциям.

А заместитель главы Офиса президента Павел Палиса объяснил, для чего Украине нужен рекрутинг.

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11:29 BBC посчитала потери российской армии — широкая статистика

11:26 Российский мазут уже на Одесчине — последствия ухудшаются

11:23 Магнитосфера будет возбужденной — прогноз магнитных бурь

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:02 Успеть до 1 мая — какой документ нужно предоставить налоговой

10:54 Недвижимость на Закарпатье — что происходит с ценами на жилье

10:53 Срок за фотошпионаж — парень с Одесчины сядет на пожизненное

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Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

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08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

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