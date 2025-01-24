Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

В Давосе завершился Всемирный экономический форум м, который собрал лидеров мира, представителей бизнеса, науки и общественности. В течение него участники обсуждали основные вызовы по состоянию на сейчас и самые эффективные пути решения.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
- адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев;
- политолог Игорь Чаленко;
- руководитель центра экономических и социальных исследований НИСИ Я рослав Жалило;
- политолог-международница Вера Константинова;
- первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 годы) Степан Гавриш;
- нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко;
- нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Янченко.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:
- итоги экономического форума в Давосе;
- в Офисе президента думают над способами привлечения в армию людей до 25 лет;
- нужна ли цензура во время войны: ответ Сырского.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как военные готовятся к операциям.
А заместитель главы Офиса президента Павел Палиса объяснил, для чего Украине нужен рекрутинг.