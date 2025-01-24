Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

В Давосе завершился Всемирный экономический форум м, который собрал лидеров мира, представителей бизнеса, науки и общественности. В течение него участники обсуждали основные вызовы по состоянию на сейчас и самые эффективные пути решения.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;

адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев;

политолог Игорь Чаленко;

руководитель центра экономических и социальных исследований НИСИ Я рослав Жалило;

рослав Жалило; политолог-международница Вера Константинова;

первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 годы) Степан Гавриш;

нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко;

нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

итоги экономического форума в Давосе;

в Офисе президента думают над способами привлечения в армию людей до 25 лет;

нужна ли цензура во время войны: ответ Сырского.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как военные готовятся к операциям.

А заместитель главы Офиса президента Павел Палиса объяснил, для чего Украине нужен рекрутинг.