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Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

24 січня 2025 р. 08:00

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08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

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08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

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08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

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00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

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08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
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22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Text

17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

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Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

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00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

У Давосі завершився Всесвітній економічний фору м, який зібрав лідерів світу, представників бізнесу, науки та громадськості. Протягом нього учасники обговорювали основні виклики станом на зараз та найефективн   іші шляхи вирішення. 

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;
  • адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв;
  • політолог Ігор Чаленко;
  • керівник центру економічних і соціальних досліджень НІСД Я рослав Жаліло;
  • політологиня-міжнародниця Віра Константинова;
  • перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 роки) Степан Гавриш;
  • нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко;
  • нардепка від фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • підсумки економічного форуму в Давосі;
  • в Офісі президента думають над способами залучення до війська людей до 25 років;
  • чи потрібна цензура під час війни: відповідь Сирського.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як військові готуються до операцій.

А заступник голови Офісу президента Павло Паліса пояснив, для чого Україні треба рекрутинг.

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08:28 Садовий повідомив про наслідки атаки дронів на Львівщині

08:18 Через атаки ЗСУ на промисловість у Росії посилять ППО, — ISW

08:02 Відмовився від повістки та не з'явився до ТЦК — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Допомога у 40 тис. грн на дітей — хто отримає виплати

07:42 На Київщині через атаку є загиблі та поранені, пошкоджені будинки

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22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Text

17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

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