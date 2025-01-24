Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

У Давосі завершився Всесвітній економічний фору м, який зібрав лідерів світу, представників бізнесу, науки та громадськості. Протягом нього учасники обговорювали основні виклики станом на зараз та найефективн іші шляхи вирішення.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;

адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв;

політолог Ігор Чаленко;

керівник центру економічних і соціальних досліджень НІСД Я рослав Жаліло;

рослав Жаліло; політологиня-міжнародниця Віра Константинова;

перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 роки) Степан Гавриш;

нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко;

нардепка від фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

підсумки економічного форуму в Давосі;

в Офісі президента думають над способами залучення до війська людей до 25 років;

чи потрібна цензура під час війни: відповідь Сирського.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як військові готуються до операцій.

А заступник голови Офісу президента Павло Паліса пояснив, для чого Україні треба рекрутинг.