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Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

15 февраля 2025 г. 19:47

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19:47Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
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17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

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13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

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13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

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08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
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21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

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17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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19:47 Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

Text

13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Text

13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

Text

12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

Text

17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами по итогам двух дней Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, он говорил о соглашении по полезным ископаемым, миротворцах и выборах.

Посмотреть пресс-конференцию украинского лидера можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Ключевые тезисы Зеленского

  • Соглашение по полезным ископаемым еще не готово, поэтому я не дал министрам его подписать.
  • Война не в США и не в Евросоюзе, слава Богу. Но, к сожалению, война в Украине. Поэтому Украина, я думаю, должна иметь лидерство в вопросе, кто должен быть за столом переговоров.
  • Украинская армия должна иметь достаточную численность, чтобы эффективно защищать страну от возможного нового российского наступления. Меньшие цифры, такие как дополнительные 50, 100, 200 или даже 300 тысяч, не смогут гарантировать надлежащий уровень обороны.
  • Путин готов только к прекращению огня, а наша задача остановить войну, достичь мира и не потерять поддержку.
  • О переговорах в Саудовской Аравии еще не говорили. Я думаю, что всем нужно понять, что завтра Украина там, как было много лет, "прочитайте, где мы вас ждем", так не должно быть, мне кажется.
  • Никто не поднимает вопрос о снижении мобилизационного возраста. Все понимают наш закон, это нарушение закона. Все начали понимать что появился контракт, это было очень правильно. Не бусификация.
  • Вопрос проведения выборов в Украине во время войны поднимает только российский президент Владимир Путин. Также об этом говорят некоторые в США.
  • Есть позитивное понимание и готовность некоторых стран отправить своих миротворцев в Украину.
  • Я сказал Келлогу, что поеду с ним на фронт, если он будет готов. Для меня важно, чтобы он все увидел. Я хочу, чтобы он имел доклад от военных, чтобы он встретился с Сырским, может с командирами бригад.
  • Украинская власть работает над тем, чтобы Россия понесла уголовную ответственность за свои действия.
  • Говорить, кто будет в переговорной группе от Украины, — еще рано.

Напомним, Зеленский отклонил предложение США о передаче 50% прав на украинские редкоземельные полезные ископаемые из-за отсутствия конкретных гарантий безопасности.

Также Зеленский провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, где обсудили украинское производство оружия.

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20:15 Беларусь уже является пешкой Путина — заявление Келлога

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20:12 Макрон через заяви Трампа скликав екстрений саміт лідерів ЄС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:47 Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

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17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

Text

13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Text

13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

Text

12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
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21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

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17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого