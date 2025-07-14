Макрон готовится к войне — эфир День.LIVE

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет существенного увеличения расходов на оборону из-за угрозы РФ. А спецпредставитель лидера США Кит Келлог прибыл с визитом в Киев.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE14 июля.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- Спецпосланник Трампа прибыл в Киев;
- Сенатор Грэм: В ближайшие дни вы увидите рекордный поток оружия для Украины;
- На ЗАЭС была стрельба, возле реакторных блоков нашли гильзы - МАГАТЭ;
- Макрон хочет существенного увеличения расходов на оборону из-за угрозы РФ;
- Трамп заявил, что разочарован Путиным: "Думал, он человек слова";
- Зеленский инициировал продление военного положения и мобилизации;
- Трамп заявил, что предоставит Украине Patriot.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Юрий Костенко — народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;
- Александр Булин — специалист по Ближнему Востоку, автор Telegram-канала "Восток и Запад";
- Ильхам Исмаилов — азербайджанский журналист, эксперт по вопросам безопасности и обороны;
- Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;
- Петр Олещук — политолог;
- Валерий Боровик — председатель правления Альянса "Новая энергия Украины", основатель компании производителя БПЛА "Первый контакт";
- Виталий Бала — директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог;
- Юрий Корольчук — эксперт Института энергетических стратегий;
- Сергей Дубовик — заместитель председателя ЦИК.
Напомним, 14 июля Кит Келлог прибыл в Киев. На вокзале его встретил руководитель ОПУ Андрей Ермак.
Накануне Владимир Зеленский анонсировал встречу Келлога с ГУР, МО и СБУ. По его словам, представитель Трампа получит полную информацию о российском потенциале и наших перспективах.