Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Макрон готовится к войне — эфир День.LIVE arrow
Макрон готовится к войне — эфир День.LIVE

Макрон готовится к войне — эфир День.LIVE

14 июля 2025 г. 13:08

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Макрон готовится к войне — эфир День.LIVE

Text

Трамп и Зеленский разработали план по Путину — эфир Ранок.LIVE

13 июля 2025
Text

Срочное обращение Макрона к армии Франции — прямая трансляция

11 июля 2025
Text

Изменятся ли пенсии и налоги — интервью с Даниилом Гетманцевым

Text

Опасные развлечения в парках Киева и связь с РФ — Наша Справа

Text

Мелони вышла с важным заявлением к СМИ в Риме — прямая трансляция

Text

Как повлияет визит Келлога в Киев на Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп готовит заявление по России и Путину — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

Зеленский назвал условие переговоров с РФ — эфир Ранок.LIVE

10 июля 2025
Text

Конференция по восстановлению и Коалиция желающих — Вечір.LIVE

Text

13:08 Макрон готовится к войне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп и Зеленский разработали план по Путину — эфир Ранок.LIVE

13 июля 2025
Text

19:45 Срочное обращение Макрона к армии Франции — прямая трансляция

11 июля 2025
Text

21:44 Изменятся ли пенсии и налоги — интервью с Даниилом Гетманцевым

Text

21:00 Опасные развлечения в парках Киева и связь с РФ — Наша Справа

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет существенного увеличения расходов на оборону из-за угрозы РФ. А спецпредставитель лидера США Кит Келлог прибыл с визитом в Киев.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE14 июля.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • Спецпосланник Трампа прибыл в Киев;
  • Сенатор Грэм: В ближайшие дни вы увидите рекордный поток оружия для Украины;
  • На ЗАЭС была стрельба, возле реакторных блоков нашли гильзы - МАГАТЭ;
  • Макрон хочет существенного увеличения расходов на оборону из-за угрозы РФ;
  • Трамп заявил, что разочарован Путиным: "Думал, он человек слова";
  • Зеленский инициировал продление военного положения и мобилизации;
  • Трамп заявил, что предоставит Украине Patriot.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Юрий Костенко — народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;
  • Александр Булин — специалист по Ближнему Востоку, автор Telegram-канала "Восток и Запад";
  • Ильхам Исмаилов — азербайджанский журналист, эксперт по вопросам безопасности и обороны;
  • Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;
  • Петр Олещук — политолог;
  • Валерий Боровик — председатель правления Альянса "Новая энергия Украины", основатель компании производителя БПЛА "Первый контакт";
  • Виталий Бала — директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог;
  • Юрий Корольчук — эксперт Института энергетических стратегий;
  • Сергей Дубовик — заместитель председателя ЦИК.

Напомним, 14 июля Кит Келлог прибыл в Киев. На вокзале его встретил руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Накануне Владимир Зеленский анонсировал встречу Келлога с ГУР, МО и СБУ. По его словам, представитель Трампа получит полную информацию о российском потенциале и наших перспективах.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:21 Зеленский подал законопроекты о продлении военного положения

13:20 Разминирование Херсонщины может затянуться на десятилетия

Text

13:08 Макрон готовится к войне — эфир День.LIVE

13:06 Алименты для родителей — когда дети должны давать деньги

13:00 Финпомощь до 17,5 тыс. грн — кто получит выплаты в июле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:48 В Харькове прогремел взрыв — чем атакуют россияне

12:44 На Одесчине застолье закончилось поножовщиной — причины

12:42 Львов до сих пор оправляется от атаки РФ 12 июля — фото и видео

12:23 Закупал оборудование за миллионы — в Киеве задержали чиновника

12:17 Деньги в образовании — сколько платят учителям труда в Украине

13:21 Зеленский подал законопроекты о продлении военного положения

13:20 Разминирование Херсонщины может затянуться на десятилетия

13:06 Алименты для родителей — когда дети должны давать деньги

13:00 Финпомощь до 17,5 тыс. грн — кто получит выплаты в июле

12:48 В Харькове прогремел взрыв — чем атакуют россияне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:44 На Одесчине застолье закончилось поножовщиной — причины

12:42 Львов до сих пор оправляется от атаки РФ 12 июля — фото и видео

12:23 Закупал оборудование за миллионы — в Киеве задержали чиновника

12:17 Деньги в образовании — сколько платят учителям труда в Украине

12:14 РФ ударила по учебному заведению в Сумах — есть раненые

22:33 Жизнь под обстрелами — как сейчас живет Херсон

18:44 Как изменилось отношение одесситов к союзникам за 4 года войны

06:33 Осторожно, мошенники — как снять квартиру в Одессе на пике сезона

10 июля

18:44 Туристический сезон в Одессе — сколько стоит снять квартиру

9 июля

18:44 Арбузы, черешни и сливы — как изменились цены в магазинах Одессы

06:33 Логистика будущего — сеть из Украины, Молдовы и Румынии

8 июля

22:33 Экстремальный отдых в Коблево — что предлагают и какие цены

7 июля

19:43 Жара в Одессе — как горожане спасаются от духоты днем и ночью

4 июля

18:47 Цены в одесских магазинах — на сколько выросла цена продуктов

3 июля

18:44 Что с укрытиями в Одессе на 4-м году войны

Text

13:08 Макрон готовится к войне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп и Зеленский разработали план по Путину — эфир Ранок.LIVE

13 июля
Text

19:45 Срочное обращение Макрона к армии Франции — прямая трансляция

11 июля
Text

21:44 Изменятся ли пенсии и налоги — интервью с Даниилом Гетманцевым

Text

21:00 Опасные развлечения в парках Киева и связь с РФ — Наша Справа

Видео по теме

Все видео
Трамп и Зеленский разработали план по Путину — эфир Ранок.LIVE

Трамп и Зеленский разработали план по Путину — эфир Ранок.LIVE

14 июля 2025 г. 8:00
Срочное обращение Макрона к армии Франции — прямая трансляция

Срочное обращение Макрона к армии Франции — прямая трансляция

13 июля 2025 г. 19:45
Изменятся ли пенсии и налоги — интервью с Даниилом Гетманцевым

Изменятся ли пенсии и налоги — интервью с Даниилом Гетманцевым

11 июля 2025 г. 21:44
Опасные развлечения в парках Киева и связь с РФ — Наша Справа

Опасные развлечения в парках Киева и связь с РФ — Наша Справа

11 июля 2025 г. 21:00
Мелони вышла с важным заявлением к СМИ в Риме — прямая трансляция

Мелони вышла с важным заявлением к СМИ в Риме — прямая трансляция

11 июля 2025 г. 18:20
Как повлияет визит Келлога в Киев на Путина — эфир Вечір.LIVE

Как повлияет визит Келлога в Киев на Путина — эфир Вечір.LIVE

11 июля 2025 г. 18:17
Трамп готовит заявление по России и Путину — эфир День.LIVE

Трамп готовит заявление по России и Путину — эфир День.LIVE

11 июля 2025 г. 13:23
Зеленский назвал условие переговоров с РФ — эфир Ранок.LIVE

Зеленский назвал условие переговоров с РФ — эфир Ранок.LIVE

11 июля 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации