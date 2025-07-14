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Макрон готується до війни — ефір День.LIVE

Макрон готується до війни — ефір День.LIVE

14 липня 2025 р. 13:08

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21:00 Небезпечні розваги в парках Києва та зв'язок з РФ — Наша Справа

Президент Франції Еммануель Макрон хоче суттєвого збільшення витрат на оборону через загрозу РФ. А спецпредставник лідера США Кіт Келлог прибув з візитом до Києва.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 14 липня. 

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Спецпосланець Трампа прибув до Києва;
  • Сенатор Грем: Найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї для України;
  • На ЗАЕС була стрілянина, біля реакторних блоків знайшли гільзи – МАГАТЕ;
  • Макрон хоче суттєвого збільшення витрат на оборону через загрозу РФ;
  • Трамп заявив, що розчарований Путіним: "Думав, він людина слова";
  • Зеленський ініціював продовження воєнного стану та мобілізації;
  • Трамп заявив, що надасть Україні Patriot.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Юрій Костенко — народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;
  • Олександр Булін — спеціаліст з Близького Сходу, автор Telegram-каналу "Схід та Захід";
  • Ільхам Ісмаїлов — азербайджанський журналіст, експерт з питань безпеки та оборони;
  • Євген Добряк — експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання;
  • Петро Олещук — політолог;
  • Валерій Боровик — голова правління Альянсу "Нова енергія України", засновник компанії виробника БПЛА "Перший контакт";
  • Віталій Бала — директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог;
  • Юрій Корольчук — експерт Інституту енергетичних стратегій;
  • Сергій Дубовик — заступник голови ЦВК.

Нагадаємо, 14 липня Кіт Келлог прибув до Києва. На вокзалі його зустрів керівник ОПУ Андрій Єрмак. 

Напередодні Володимир Зеленський анонсував зустріч Келлога з ГУР, МО та СБУ. За його словами, представник Трампа отримає повну інформацію про російський потенціал і наші перспективи.

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13:35 Нафтогаз пояснив, як правильно платити за газ — що треба знати

13:28 На Запорізькій АЕС трапилася стрілянина — деталі від МАГАТЕ

13:21 Зеленський подав законопроєкти про продовження воєнного стану

13:20 Розмінування Херсонщини може затягнутися на десятиліття

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Аліменти для батьків — коли діти повинні давати гроші

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