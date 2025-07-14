Макрон готується до війни — ефір День.LIVE

Президент Франції Еммануель Макрон хоче суттєвого збільшення витрат на оборону через загрозу РФ. А спецпредставник лідера США Кіт Келлог прибув з візитом до Києва.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 14 липня.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Спецпосланець Трампа прибув до Києва;

Сенатор Грем: Найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї для України;

На ЗАЕС була стрілянина, біля реакторних блоків знайшли гільзи – МАГАТЕ;

Макрон хоче суттєвого збільшення витрат на оборону через загрозу РФ;

Трамп заявив, що розчарований Путіним: "Думав, він людина слова";

Зеленський ініціював продовження воєнного стану та мобілізації;

Трамп заявив, що надасть Україні Patriot.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Юрій Костенко — народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;

Олександр Булін — спеціаліст з Близького Сходу, автор Telegram-каналу "Схід та Захід";

Ільхам Ісмаїлов — азербайджанський журналіст, експерт з питань безпеки та оборони;

Євген Добряк — експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання;

Петро Олещук — політолог;

Валерій Боровик — голова правління Альянсу "Нова енергія України", засновник компанії виробника БПЛА "Перший контакт";

Віталій Бала — директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог;

Юрій Корольчук — експерт Інституту енергетичних стратегій;

Сергій Дубовик — заступник голови ЦВК.

Нагадаємо, 14 липня Кіт Келлог прибув до Києва. На вокзалі його зустрів керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Напередодні Володимир Зеленський анонсував зустріч Келлога з ГУР, МО та СБУ. За його словами, представник Трампа отримає повну інформацію про російський потенціал і наші перспективи.