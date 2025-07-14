Макрон готується до війни — ефір День.LIVE

Президент Франції Еммануель Макрон хоче суттєвого збільшення витрат на оборону через загрозу РФ. А спецпредставник лідера США Кіт Келлог прибув з візитом до Києва.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 14 липня.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- Спецпосланець Трампа прибув до Києва;
- Сенатор Грем: Найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї для України;
- На ЗАЕС була стрілянина, біля реакторних блоків знайшли гільзи – МАГАТЕ;
- Макрон хоче суттєвого збільшення витрат на оборону через загрозу РФ;
- Трамп заявив, що розчарований Путіним: "Думав, він людина слова";
- Зеленський ініціював продовження воєнного стану та мобілізації;
- Трамп заявив, що надасть Україні Patriot.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Юрій Костенко — народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;
- Олександр Булін — спеціаліст з Близького Сходу, автор Telegram-каналу "Схід та Захід";
- Ільхам Ісмаїлов — азербайджанський журналіст, експерт з питань безпеки та оборони;
- Євген Добряк — експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання;
- Петро Олещук — політолог;
- Валерій Боровик — голова правління Альянсу "Нова енергія України", засновник компанії виробника БПЛА "Перший контакт";
- Віталій Бала — директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог;
- Юрій Корольчук — експерт Інституту енергетичних стратегій;
- Сергій Дубовик — заступник голови ЦВК.
Нагадаємо, 14 липня Кіт Келлог прибув до Києва. На вокзалі його зустрів керівник ОПУ Андрій Єрмак.
Напередодні Володимир Зеленський анонсував зустріч Келлога з ГУР, МО та СБУ. За його словами, представник Трампа отримає повну інформацію про російський потенціал і наші перспективи.