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Підсумки двох днів конференції в Мюнхені — заяви Зеленського

Підсумки двох днів конференції в Мюнхені — заяви Зеленського

15 лютого 2025 р. 19:47

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19:47 Підсумки двох днів конференції в Мюнхені — заяви Зеленського

14 лютого 2025
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17:50 Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

Text

13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

Text

13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Text

12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

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Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
Text

21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

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17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами за підсумками двох днів Мюнхенської конференції з безпеки. Зокрема, він говорив про угоду щодо корисних копалин, миротворців та вибори.

Подивитися пресконференцію українського лідера можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ключові тези Зеленського

  • Угода щодо корисних копалин ще не готова, тому я не дав міністрам її підписати.
  • Війна не в США і не в Євросоюзі, слава Богу. Але, на жаль, війна в Україні. Тому Україна, я думаю, повинна мати лідерство у питанні, хто має бути за столом переговорів.
  • Українська армія повинна мати достатню чисельність, щоб ефективно захищати країну від можливого нового російського наступу. Менші цифри, такі як додаткові 50, 100, 200 чи навіть 300 тисяч, не зможуть гарантувати належний рівень оборони.
  • Путін готовий лише до припинення вогню, а наша задача — зупинити війну, досягти миру і не втратити підтримку.
  • Про переговори в Саудівській Аравії ще не говорили. Я думаю, що всім потрібно зрозуміти, що завтра Україна там, як було багато років, "прочитайте, де ми вас чекаємо", так не має бути, мені здається.
  • Ніхто не порушує питання щодо зниження мобілізаційного віку. Всі розуміють наш закон, це порушення закону. Всі почали розуміти що з'явився контракт, це було дуже правильно. Не бусифікація.
  • Питання проведення виборів в Україні під час війни порушує лише російський президент Володимир Путін. Також про це говорять деякі в США.
  • Є позитивне розуміння і готовність деяких країн відправити своїх миротворців в Україну.
  • Я сказав Келлогу, що поїду з ним на фронт, якщо він буде готовим. Для мене важливо, щоб він все побачив. Я хочу, щоб він мав доповідь від військових, щоб він зустрівся із Сирським, може, з командирами бригад.
  • Українська влада працює над тим, щоб Росія понесла кримінальну відповідальність за свої дії. 
  • Говорити, хто буде в переговорній групі від України, ще зарано.

Нагадаємо, Зеленський відхилив пропозицію США про передачу 50% прав на українські рідкісноземельні корисні копалини через відсутність конкретних гарантій безпеки.

Також Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, де обговорили українське виробництво зброї.

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20:27 Леммі зазначив, що Україні потрібні гарантії до вступу в НАТО

20:24 Берінчик вийшов на бій з Девісом, попри наявність важкої травми

20:23 Келлог сказав, якою бачить перемогу України у війні

20:15 Білорусь вже є пішаком Путіна — заява Келлога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:12 Макрон через заяви Трампа скликав екстрений саміт лідерів ЄС

20:08 Як перевірити документи на квартиру перед купівлею

20:07 У Києві пройшов перший день Тижня моди — фоторепортаж

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

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13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

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12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
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21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

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