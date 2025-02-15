Підсумки двох днів конференції в Мюнхені — заяви Зеленського

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами за підсумками двох днів Мюнхенської конференції з безпеки. Зокрема, він говорив про угоду щодо корисних копалин, миротворців та вибори.

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Ключові тези Зеленського

Угода щодо корисних копалин ще не готова, тому я не дав міністрам її підписати.

Війна не в США і не в Євросоюзі, слава Богу. Але, на жаль, війна в Україні. Тому Україна, я думаю, повинна мати лідерство у питанні, хто має бути за столом переговорів.

Українська армія повинна мати достатню чисельність, щоб ефективно захищати країну від можливого нового російського наступу. Менші цифри, такі як додаткові 50, 100, 200 чи навіть 300 тисяч, не зможуть гарантувати належний рівень оборони.

Путін готовий лише до припинення вогню, а наша задача — зупинити війну, досягти миру і не втратити підтримку.

Про переговори в Саудівській Аравії ще не говорили. Я думаю, що всім потрібно зрозуміти, що завтра Україна там, як було багато років, "прочитайте, де ми вас чекаємо", так не має бути, мені здається.

Ніхто не порушує питання щодо зниження мобілізаційного віку. Всі розуміють наш закон, це порушення закону. Всі почали розуміти що з'явився контракт, це було дуже правильно. Не бусифікація.

Питання проведення виборів в Україні під час війни порушує лише російський президент Володимир Путін. Також про це говорять деякі в США.

Є позитивне розуміння і готовність деяких країн відправити своїх миротворців в Україну.

Я сказав Келлогу, що поїду з ним на фронт, якщо він буде готовим. Для мене важливо, щоб він все побачив. Я хочу, щоб він мав доповідь від військових, щоб він зустрівся із Сирським, може, з командирами бригад.

Українська влада працює над тим, щоб Росія понесла кримінальну відповідальність за свої дії.

Говорити, хто буде в переговорній групі від України, ще зарано.

Нагадаємо, Зеленський відхилив пропозицію США про передачу 50% прав на українські рідкісноземельні корисні копалини через відсутність конкретних гарантій безпеки.

Також Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, де обговорили українське виробництво зброї.