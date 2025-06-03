Подрыв Крымского моста и ультиматум РФ — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим об атаке беспилотных морских катеров на Крымский мост. Обсудим "меморандум" России и условия прекращения огня.

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Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;

народный депутат от депутатской группы "Восстановление Украины", член Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;

народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;

политолог-международник Александра Филиппенко;

кинопродюсер, член Американской киноакадемии Александр Роднянский.

Напомним, 3 июня беспилотные морские катера атаковали Крымский мост. В сети показали, как над переправой поднялся белый дым.

Также мы писали, что 2 июня Россия передала Украине проект мирного "меморандума", в котором изложила свои условия по прекращению боевых действий и заключению мирного соглашения.