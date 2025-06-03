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Подрыв Крымского моста и ультиматум РФ — эфир Вечір.LIVE

Подрыв Крымского моста и ультиматум РФ — эфир Вечір.LIVE

3 июня 2025 г. 17:50

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Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим об атаке беспилотных морских катеров на Крымский мост. Обсудим "меморандум" России и условия прекращения огня.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Спикер Палаты представителей поддержал введение жестких санкций против РФ;
  • Вернутся ли графики отключений света летом
  • Сколько "ограниченно годных" после повторной ВВК признали непригодными

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;
  • народный депутат от депутатской группы "Восстановление Украины", член Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • политолог-международник Александра Филиппенко;
  • кинопродюсер, член Американской киноакадемии Александр Роднянский.

Напомним, 3 июня беспилотные морские катера атаковали Крымский мост. В сети показали, как над переправой поднялся белый дым.

Также мы писали, что 2 июня Россия передала Украине проект мирного "меморандума", в котором изложила свои условия по прекращению боевых действий и заключению мирного соглашения.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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