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Підрив Кримського мосту та ультиматум РФ — ефір Вечір.LIVE

Підрив Кримського мосту та ультиматум РФ — ефір Вечір.LIVE

03 червня 2025 р. 17:50

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про атаку безпілотних морських катерів на Кримський міст. Обговоримо "меморандум" Росії та умови припинення вогню.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Спікер Палати представників підтримав запровадження жорстких санкцій проти РФ;
  • Чи повернуться графіки відключень світла улітку
  • Скільки "обмежено придатних" після повторної ВЛК визнали непридатними

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;
  • народний депутат від депутатської групи "Відновлення України", член Комітету з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
  • політолог-міжнародник Олександра Філіппенко;
  • кінопродюсер, член Американської кіноакадемії Олександр Роднянський.

Нагадаємо, 3 червня безпілотні морські катери атакували Кримський міст. У мережі показали, як над переправою здійнявся білий дим. 

Також ми писали, що 2 червня Росія передала Україні проєкт мирного "меморандуму", у якому виклала свої умови щодо припинення бойових дій і укладення мирної угоди. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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