Підрив Кримського мосту та ультиматум РФ — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про атаку безпілотних морських катерів на Кримський міст. Обговоримо "меморандум" Росії та умови припинення вогню.
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Інші теми ефіру
- Спікер Палати представників підтримав запровадження жорстких санкцій проти РФ;
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Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;
- народний депутат від депутатської групи "Відновлення України", член Комітету з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
- народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
- політолог-міжнародник Олександра Філіппенко;
- кінопродюсер, член Американської кіноакадемії Олександр Роднянський.
Нагадаємо, 3 червня безпілотні морські катери атакували Кримський міст. У мережі показали, як над переправою здійнявся білий дим.
Також ми писали, що 2 червня Росія передала Україні проєкт мирного "меморандуму", у якому виклала свої умови щодо припинення бойових дій і укладення мирної угоди.