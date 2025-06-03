Підрив Кримського мосту та ультиматум РФ — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про атаку безпілотних морських катерів на Кримський міст. Обговоримо "меморандум" Росії та умови припинення вогню.

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Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;

народний депутат від депутатської групи "Відновлення України", член Комітету з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;

політолог-міжнародник Олександра Філіппенко;

кінопродюсер, член Американської кіноакадемії Олександр Роднянський.

Нагадаємо, 3 червня безпілотні морські катери атакували Кримський міст. У мережі показали, як над переправою здійнявся білий дим.

Також ми писали, що 2 червня Росія передала Україні проєкт мирного "меморандуму", у якому виклала свої умови щодо припинення бойових дій і укладення мирної угоди.