Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Российские войска нанесли удар по дамбе Кураховского водохранилища в Донецкой области. Существует угроза жителям населенных пунктов на реке Волчьей в двух областях.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

член Комитета Верховной Рады Украины по финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, Слуга Народа Галина Янченко;

президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник;

начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВ Александр Толоконников;

профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг;

основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Вместе с ведущим они обсудят следующие темы:

Трамп готовит Украину и Россию к переговорам;

в Украине начинает свою работу миссия Международного валютного фонда;

обсуждение между Макроном и Стармером о том, как убедить Джо Байдена позволить Украине бить ракетами вглубь РФ;

новые субсидии для украинцев;

повреждение дамбы Кураховского водохранилища россиянами;

масштабная имитация ракетной атаки — что пытается "сказать" Россия;

вторая годовщина освобождения Херсона;

мобилизация женщин в Украине;

расстрел пленных военных ВСУ в Курской области.

Напомним, российская армия повредила дамбу возле села Старые Терны Кураховской общины. Масштабы разрушений сложно оценить из-за обстрелов.

Ранее мы писали о том, что в Курской области российские войска в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных. Омбудсман Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному Комитету Красного Креста.