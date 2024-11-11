Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Российские войска нанесли удар по дамбе Кураховского водохранилища в Донецкой области. Существует угроза жителям населенных пунктов на реке Волчьей в двух областях.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- член Комитета Верховной Рады Украины по финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
- член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, Слуга Народа Галина Янченко;
- президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник;
- начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВ Александр Толоконников;
- профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг;
- основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.
Вместе с ведущим они обсудят следующие темы:
- Трамп готовит Украину и Россию к переговорам;
- в Украине начинает свою работу миссия Международного валютного фонда;
- обсуждение между Макроном и Стармером о том, как убедить Джо Байдена позволить Украине бить ракетами вглубь РФ;
- новые субсидии для украинцев;
- повреждение дамбы Кураховского водохранилища россиянами;
- масштабная имитация ракетной атаки — что пытается "сказать" Россия;
- вторая годовщина освобождения Херсона;
- мобилизация женщин в Украине;
- расстрел пленных военных ВСУ в Курской области.
Напомним, российская армия повредила дамбу возле села Старые Терны Кураховской общины. Масштабы разрушений сложно оценить из-за обстрелов.
Ранее мы писали о том, что в Курской области российские войска в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных. Омбудсман Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному Комитету Красного Креста.