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Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

11 ноября 2024 г. 18:05

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18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

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15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

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13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

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13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

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12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

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11:51 В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

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10:12 РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

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08:00 Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2024
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12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

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18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

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15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

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13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

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13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

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12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

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11:51 В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

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10:12 РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

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08:00 Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2024
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12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

Российские войска нанесли удар по дамбе  Кураховского водохранилища в Донецкой области. Существует угроза жителям населенных пунктов на реке Волчьей в двух областях.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • член Комитета Верховной Рады Украины по финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, Слуга Народа Галина Янченко;
  • президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник;
  • начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВ Александр Толоконников;
  • профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг;
  • основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Вместе с ведущим они обсудят следующие темы:

  • Трамп готовит Украину и Россию к переговорам;
  • в Украине начинает свою работу миссия Международного валютного фонда;
  • обсуждение между Макроном и Стармером о том, как убедить Джо Байдена позволить Украине бить ракетами вглубь РФ;
  • новые субсидии для украинцев;
  • повреждение дамбы Кураховского водохранилища россиянами;
  • масштабная имитация ракетной атаки — что пытается "сказать" Россия;
  • вторая годовщина освобождения Херсона;
  • мобилизация женщин в Украине;
  • расстрел пленных военных ВСУ в Курской области.

Напомним, российская армия повредила дамбу возле села Старые Терны Кураховской общины. Масштабы разрушений сложно оценить из-за обстрелов.

Ранее мы писали о том, что в Курской области российские войска в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных. Омбудсман Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному Комитету Красного Креста.

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18:36 Россияне расстреляли бойцов ВСУ — начато расследование

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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