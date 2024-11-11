Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Російські війська завдали удару по греблі Курахівського водосховища у Донецькій області. Існує загроза для жителів населених пунктів на річці Вовчій у двох областях.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

член Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, Слуга Народу Галина Янченко;

президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник;

начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков;

професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг;

засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

Разом із ведучим вони обговорять такі теми:

Трамп готує Україну та Росію до переговорів;

в Україні розпочинає свою роботу місія Міжнародного валютного фонду;

обговорення між Макроном і Стармером щодо того як переконати Джо Байдена дозволити Україні бити ракетами углиб РФ;

нові субсидії для українців;

пошкодження греблі Курахівського водосховища росіянами;

масштабна імітація ракетної атаки — що намагається "сказати" Росія;

друга річниця звільнення Херсона;

мобілізація жінок в Україні";

розстріл полонених військових ЗСУ на Курщині.

Нагадаємо, російська армія пошкодила дамбу біля села Старі Терни Курахівської громади. Масштаби руйнувань наразі складно оцінити через обстріли.

Раніше ми писали про те, що у Курській області російські війська впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених. Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.