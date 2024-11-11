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Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

11 листопада 2024 р. 18:05

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18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

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13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

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13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

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12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

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11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

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10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

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08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

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12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

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18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Text

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12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

Російські війська завдали удару по греблі Курахівського водосховища у Донецькій області. Існує загроза для жителів населених пунктів на річці Вовчій у двох областях.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • член Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, Слуга Народу Галина Янченко;
  • президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник;
  • начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков;
  • професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг;
  • засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

Разом із ведучим вони обговорять такі теми:

  • Трамп готує Україну та Росію до переговорів;
  • в Україні розпочинає  свою роботу місія Міжнародного валютного фонду;
  • обговорення між Макроном і Стармером щодо того як переконати Джо Байдена дозволити Україні бити ракетами углиб РФ;
  • нові субсидії для українців;
  • пошкодження греблі Курахівського водосховища росіянами;
  • масштабна імітація ракетної атаки — що намагається "сказати" Росія;
  • друга річниця звільнення Херсона;
  • мобілізація жінок в Україні";
  • розстріл полонених військових ЗСУ на Курщині.

Нагадаємо, російська армія пошкодила дамбу біля села Старі Терни Курахівської громади. Масштаби руйнувань наразі складно оцінити через обстріли.

Раніше ми писали про те, що у Курській області російські війська впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених. Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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06:01 Може статися з кожним — чому блокують картки Ощадбанку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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