Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Російські війська завдали удару по греблі Курахівського водосховища у Донецькій області. Існує загроза для жителів населених пунктів на річці Вовчій у двох областях.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
- член Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, Слуга Народу Галина Янченко;
- президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник;
- начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков;
- професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг;
- засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.
Разом із ведучим вони обговорять такі теми:
- Трамп готує Україну та Росію до переговорів;
- в Україні розпочинає свою роботу місія Міжнародного валютного фонду;
- обговорення між Макроном і Стармером щодо того як переконати Джо Байдена дозволити Україні бити ракетами углиб РФ;
- нові субсидії для українців;
- пошкодження греблі Курахівського водосховища росіянами;
- масштабна імітація ракетної атаки — що намагається "сказати" Росія;
- друга річниця звільнення Херсона;
- мобілізація жінок в Україні";
- розстріл полонених військових ЗСУ на Курщині.
Нагадаємо, російська армія пошкодила дамбу біля села Старі Терни Курахівської громади. Масштаби руйнувань наразі складно оцінити через обстріли.
Раніше ми писали про те, що у Курській області російські війська впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених. Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.