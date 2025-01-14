Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали военный юрист Тарас Боровский, эксперт по нацбезопасности Иван Варченко, руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко, политолог Олег Саакян, главный редактор крымской IА Центр журналистских расследований Валентина Самар, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов, политолог Игорь Петренко и синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. В частности, они обсудят новый подход Дональда Трампа к войне.

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Эфир День.LIVE

Гости прокомментируют заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, что Украине необходимо снизить мобилизационный возраст.

Также они отреагируют, что в России убили контрразведчика ФСБ прямо на рабочем месте.

Среди других тем:

самая массированная атака дронов по РФ;

в Киев с неанонсированным визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус;

Зеленский обсудил с Макроном вопрос размещения иностранного контингента;

Фицо отказался ехать в Киев.

Напомним, Трамп рассказал, что планирует уже совсем скоро встретиться с Путиным. Однако он не назвал точную дату.

Также премьер Словакии Фицо отказался от предложения Зеленского приехать в Киев. По его словам, это невозможно.