Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали військовий юрист Тарас Боровський, експерт з нацбезпеки Іван Варченко, керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко, політолог Олег Саакян, головна редакторка кримської ІА Центр журналістських розслідувань Валентина Самар, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов, політолог Ігор Петренко та синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. Зокрема, вони обговорять новий підхід Дональда Трампа до війни.

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Ефір День.LIVE

Гості прокоментують заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, що Україні необхідно знизити мобілізаційний вік.

Також вони відреагують, що у Росії вбили контррозвідника ФСБ прямо на робочому місці.

Серед інших тем:

наймасованіша атака дронів по РФ;

у Київ з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус;

Зеленський обговорив з Макроном питання розміщення іноземного контингенту;

Фіцо відмовився їхати до Києва.

Нагадаємо, Трамп розповів, що планує вже зовсім скоро зустрітися з Путіним. Однак він не назвав точну дату.

Також премʼєр Словаччини Фіцо відмовився від пропозиції Зеленського приїхати до Києва. За його словами, це неможливо.