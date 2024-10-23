Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим задержание российских агентов, готовивших кровавый теракт в Киеве. Также прокомментируем блокировку украинскими карт уклонистов.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- Молодые предприниматели могут получить до 150 тысяч гривен на собственный бизнес через "єРабота";
- Украинские банки начали блокировать карточки по запросу ТЦК;
- Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК;
- Глава налоговой в Сумской области взяла почти 3 млн грн займа у 12-летнего сына, — расследование "УП";
- Украина готовится использовать на фронте ракеты собственного производства, в частности, "Гром".
Гости сегодняшнего эфира:
- экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;
- эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков;
- комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, "Европейская Солидарность" Мария Ионова;
- социолог Андрей Еременко;
- спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агентов российского Главного разведывательного управления, готовивших теракт в Киеве. Преступление должно было произойти в многолюдном месте столицы.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал возможность своей отставки из-за ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК). Эти учреждения не входят в компетенцию Минздрава.