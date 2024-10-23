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Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

23 октября 2024 г. 13:16

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13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

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13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

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10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

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08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

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07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

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22:39 Гончаренко объяснил, как увольнение Костина повлияет на его карьеру

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21:11 США передали дополнительный пакет помощи Израилю — Ауслендер ответил, что туда вошло

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20:42 Летальное оружие от Южной Кореи и последствия обстрела Сум — Просто.Новини

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19:34 Юрист сделал громкое заявление о снижении мобилизационного возраста

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13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

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13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

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10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

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07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

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19:34 Юрист сделал громкое заявление о снижении мобилизационного возраста

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим задержание российских агентов, готовивших кровавый теракт в Киеве. Также прокомментируем блокировку украинскими карт уклонистов.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Молодые предприниматели могут получить до 150 тысяч гривен на собственный бизнес через "єРабота";
  • Украинские банки начали блокировать карточки по запросу ТЦК;
  • Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК;
  • Глава налоговой в Сумской области взяла почти 3 млн грн займа у 12-летнего сына, — расследование "УП";
  • Украина готовится использовать на фронте ракеты собственного производства, в частности, "Гром".

Гости сегодняшнего эфира:

  • экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;
  • эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков;
  • комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, "Европейская Солидарность" Мария Ионова;
  • социолог Андрей Еременко;
  • спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агентов российского Главного разведывательного управления, готовивших теракт в Киеве. Преступление должно было произойти в многолюдном месте столицы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал возможность своей отставки из-за ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК). Эти учреждения не входят в компетенцию Минздрава.

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