Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим задержание российских агентов, готовивших кровавый теракт в Киеве. Также прокомментируем блокировку украинскими карт уклонистов.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

Молодые предприниматели могут получить до 150 тысяч гривен на собственный бизнес через "єРабота";

Украинские банки начали блокировать карточки по запросу ТЦК;

Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК;

Глава налоговой в Сумской области взяла почти 3 млн грн займа у 12-летнего сына, — расследование "УП";

Украина готовится использовать на фронте ракеты собственного производства, в частности, "Гром".

Гости сегодняшнего эфира:

экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;

эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков;

комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, "Европейская Солидарность" Мария Ионова;

социолог Андрей Еременко;

спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агентов российского Главного разведывательного управления, готовивших теракт в Киеве. Преступление должно было произойти в многолюдном месте столицы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал возможность своей отставки из-за ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК). Эти учреждения не входят в компетенцию Минздрава.