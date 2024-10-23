Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо затримання російських агентів, які готували кривавий теракт у Києві. Також прокоментуємо блокування українськами карток ухилянтів.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Молоді підприємці можуть отримати до 150 тисяч гривень на власний бізнес через "єРобота";

Українські банки почали блокувати картки на запит ТЦК;

Зеленський затвердив низку указів щодо МСЕК;

Голова податкової на Сумщині взяла майже 3 млн грн позики у 12-річного сина, — розслідування "УП";

Україна готується використовувати на фронті ракети власного виробництва, зокрема "Грім".

Гості сьогоднішнього ефіру:

економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;

експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков;

комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "Європейська Солідарність" Марія Іонова;

соціолог Андрій Єременко;

речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України та Національна поліція затримали агентів російського Головного розвідувального управління, які готували теракт у Києві. Злочин мав статися в багатолюдному місці столиці.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував можливість своєї відставки через ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК). Ці заклади не належать до компетенції МОЗ.