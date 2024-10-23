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Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

23 жовтня 2024 р. 13:16

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13:16 Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

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13:16 Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

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10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

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08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

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07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

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Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо затримання російських агентів, які готували кривавий теракт у Києві. Також прокоментуємо блокування українськами карток ухилянтів.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Молоді підприємці можуть отримати до 150 тисяч гривень на власний бізнес через "єРобота";
  • Українські банки почали блокувати картки на запит ТЦК;
  • Зеленський затвердив низку указів щодо МСЕК;
  • Голова податкової на Сумщині взяла майже 3 млн грн позики у 12-річного сина, — розслідування "УП";
  • Україна готується використовувати на фронті ракети власного виробництва, зокрема "Грім".

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;
  • експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков;
  • комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "Європейська Солідарність" Марія Іонова;
  • соціолог Андрій Єременко;
  • речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України та Національна поліція затримали агентів російського Головного розвідувального управління, які готували теракт у Києві. Злочин мав статися в багатолюдному місці столиці.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував можливість своєї відставки через ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК). Ці заклади не належать до компетенції МОЗ.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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