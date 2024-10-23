Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо затримання російських агентів, які готували кривавий теракт у Києві. Також прокоментуємо блокування українськами карток ухилянтів.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- Молоді підприємці можуть отримати до 150 тисяч гривень на власний бізнес через "єРобота";
- Українські банки почали блокувати картки на запит ТЦК;
- Зеленський затвердив низку указів щодо МСЕК;
- Голова податкової на Сумщині взяла майже 3 млн грн позики у 12-річного сина, — розслідування "УП";
- Україна готується використовувати на фронті ракети власного виробництва, зокрема "Грім".
Гості сьогоднішнього ефіру:
- економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;
- експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков;
- комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "Європейська Солідарність" Марія Іонова;
- соціолог Андрій Єременко;
- речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України та Національна поліція затримали агентів російського Головного розвідувального управління, які готували теракт у Києві. Злочин мав статися в багатолюдному місці столиці.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував можливість своєї відставки через ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК). Ці заклади не належать до компетенції МОЗ.