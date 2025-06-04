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Подготовка НАТО к войне и обмен пленными — эфир Вечір.LIVE

Подготовка НАТО к войне и обмен пленными — эфир Вечір.LIVE

4 июня 2025 г. 17:50

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19:00 Паралич управления Киевом и кризис власти — эфир Київського часу

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17:50 Подготовка НАТО к войне и обмен пленными — эфир Вечір.LIVE

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15:59 Украина собрала экстренную встречу на саммите НАТО — прямой эфир

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15:09 Рютте и Умеров делают заявление после переговоров — прямой эфир

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13:16 Заявления Рютте и Келлога об Украине — эфир День.LIVE

Сегодня в Вечір.LIVE поговорим о подготовке НАТО к войне с Россией. Также узнаем об обмене пленными, который должен состояться в эти выходные.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Турция ожидает следующий раунд переговоров между Украиной и РФ
  • Израиль и ХАМАС "близки к соглашению" о прекращении огня в Газе
  • Франция поддерживает создание Палестинского государства

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
  • народный депутат Украины от партии "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;
  • депутат Киевского городского совета от партии "Голос", военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;
  • депутат Киевского городского совета от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Алла Шлапак;
  • член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник Дмитрий Калько;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;
  • депутат Киевского городского совета от партии "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко;
  • главный редактор "Лучшее радио" (Израиль) Цви Зильбер.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Запада должны быть готовы к возможному российскому нападению через три-пять лет.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового обмена пленными с Россией.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:39 Платежка за свет в ПриватБанке — что не так со счетом

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