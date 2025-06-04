Подготовка НАТО к войне и обмен пленными — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в Вечір.LIVE поговорим о подготовке НАТО к войне с Россией. Также узнаем об обмене пленными, который должен состояться в эти выходные.

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Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;

народный депутат Украины от партии "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;

депутат Киевского городского совета от партии "Голос", военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;

депутат Киевского городского совета от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Алла Шлапак;

член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник Дмитрий Калько;

народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;

депутат Киевского городского совета от партии "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко;

главный редактор "Лучшее радио" (Израиль) Цви Зильбер.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Запада должны быть готовы к возможному российскому нападению через три-пять лет.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового обмена пленными с Россией.