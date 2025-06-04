Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Підготовка НАТО до війни та обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE arrow
Підготовка НАТО до війни та обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE

Підготовка НАТО до війни та обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE

04 червня 2025 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Параліч управління Києвом та криза влади — ефір Київського часу

Text

Підготовка НАТО до війни та обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE

Text

Україна зібрала екстрену зустріч на саміті НАТО — прямий ефір

Text

Рютте й Умєров роблять заяву після перемовин — прямий ефір

Text

Заяви Рютте та Келлога про Україну — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

Генсекретар НАТО дає важливу пресконференцію — прямий ефір

Text

Зміни в НАТО та нові командувачі у ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

3 червня 2025
Text

Вдова три роки бореться за визнання чоловіка УБД — Жінки-фенікс

Text

Підрив Кримського мосту та ультиматум РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

Смертельний удар по Сумах та анонс від Шмигаля — ефір День.LIVE

Text

19:00 Параліч управління Києвом та криза влади — ефір Київського часу

Text

17:50 Підготовка НАТО до війни та обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Україна зібрала екстрену зустріч на саміті НАТО — прямий ефір

Text

15:09 Рютте й Умєров роблять заяву після перемовин — прямий ефір

Text

13:16 Заяви Рютте та Келлога про Україну — ефір День.LIVE

Сьогодні в Вечір.LIVE поговоримо про підготовку НАТО до війни з Росією. Також дізнаємося про обмін полоненими, який має відбутися цими вихідними.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Туреччина очікує на наступний раунд переговорів між Україною та РФ
  • Ізраїль і ХАМАС "близькі до угоди" про припинення вогню в Газі
  • Франція підтримує створення Палестинської держави

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
  • народний депутат України від партії "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
  • депутат Київської міської ради від партії "Голос", військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;
  • депутатка Київської міської ради від партії "Батьківщина", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Алла Шлапак;
  • член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник Дмитро Калько;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу;
  • депутат Київської міської ради від партії "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко;
  • головний редактор "Лучшее радио" (Ізраїль) Цві Зільбер.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Заходу мають бути готові до можливого російського нападу через три-п'ять років.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку нового обміну полоненими з Росією.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:20 Черговий скандал в Одесі з ТЦК — хлопцю зламали ключицю

19:19 Білецький поділився правилами життя, які передасть своїм синам

19:05 Українці можуть менше платити за тарифи lifecell — що доступно

Text

19:00 Параліч управління Києвом та криза влади — ефір Київського часу

18:58 Нідерланди передадуть Україні новий пакет допомоги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:50 Одещину та Румунію планують з'єднати мостом — які терміни

18:48 Німеччина хоче допомогти Україні завершити війну з позиції сили

18:45 Російського студента посадили за донат Україні

18:39 Платіжка за світло у ПриватБанку — що не так із рахунком

18:35 У Харкові очікується спека — синоптики дали прогноз на завтра

19:20 Черговий скандал в Одесі з ТЦК — хлопцю зламали ключицю

19:19 Білецький поділився правилами життя, які передасть своїм синам

19:05 Українці можуть менше платити за тарифи lifecell — що доступно

18:58 Нідерланди передадуть Україні новий пакет допомоги

18:50 Одещину та Румунію планують з'єднати мостом — які терміни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:48 Німеччина хоче допомогти Україні завершити війну з позиції сили

18:45 Російського студента посадили за донат Україні

18:39 Платіжка за світло у ПриватБанку — що не так із рахунком

18:35 У Харкові очікується спека — синоптики дали прогноз на завтра

18:24 Британія передасть Україні рекордну кількість дронів

19:47 Переговори в Туреччині — яких результатів варто очікувати

11:02 Вибори в Польщі — чому не варто панікувати в Україні

2 червня

19:46 Чи потрібна Україні ядерна зброя — що думають про це одесити

30 травня

10:22 Відпочинок під час війни — що планують одесити

29 травня

22:32 Фрукти й овочі дешевшають — актуальні ціни на одеському ринку

28 травня

19:46 Літо в Одесі 2025 — чи безпечно їхати на відпочинок до моря

27 травня

22:33 Мовні конфлікти в Одесі — як їх можна вирішити

23 травня

19:43 Правила війни змінилися — море більше не належить росіянам

22 травня

19:46 Горох, черешня та полуниця — ціни на одеському Новому базарі

21 травня

22:33 Туристична Одеса — наскільки місто готове до курортного сезону

Text

19:00 Параліч управління Києвом та криза влади — ефір Київського часу

Text

17:50 Підготовка НАТО до війни та обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Україна зібрала екстрену зустріч на саміті НАТО — прямий ефір

Text

15:09 Рютте й Умєров роблять заяву після перемовин — прямий ефір

Text

13:16 Заяви Рютте та Келлога про Україну — ефір День.LIVE