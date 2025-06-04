Підготовка НАТО до війни та обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в Вечір.LIVE поговоримо про підготовку НАТО до війни з Росією. Також дізнаємося про обмін полоненими, який має відбутися цими вихідними.

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Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;

народний депутат України від партії "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;

депутат Київської міської ради від партії "Голос", військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;

депутатка Київської міської ради від партії "Батьківщина", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Алла Шлапак;

член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник Дмитро Калько;

народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу;

депутат Київської міської ради від партії "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко;

головний редактор "Лучшее радио" (Ізраїль) Цві Зільбер.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Заходу мають бути готові до можливого російського нападу через три-п'ять років.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку нового обміну полоненими з Росією.