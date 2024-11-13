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Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

13 ноября 2024 г. 18:07

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18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

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14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

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13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

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13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

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13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

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11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

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08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

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07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

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18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

Text

14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

Text

13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

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13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

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11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

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07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

Гостями эфира Вечір.LIVE стали председатель подкомитета по вопросам прав человека и антидискриминации Руслан Горбенко, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб, соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе и майор ВСУ Андрей Гнатуш. В частности, они обсудят слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который озвучил приказ президента Джо Байдена.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости обсудят, что в Украине увеличили продолжительность подготовки мобилизованных и вручения повесток.

Также они прокомментируют предложение "Укрэнерго" повысить тариф на передачу электроэнергии на 26%. 

Среди других тем:

  • тарифы на коммуналку снова могут возрасти в 2025 году;
  • субсидии для ВПЛ и других категорий населения;
  • военная помощь от НАТО;
  • СБУ ликвидировала руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ в Севастополе.

Напомним, администрация Джо Байдена планирует увеличить поддержку Украины к инаугурации Дональда Трампа.

Также глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, отметил, что если бы у России не было ядерного оружия, Альянс мог бы ввести свои войска на территорию Украины.

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18:15 В Сумах раздались взрывы — что известно

17:59 Полмиллиона для МСЭК за инвалидность — в Харькове поймали делка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:57 Обманул шестерых одесситов — задержали изобретательного мошенника

17:56 Нацгвардейцы отбили оккупантов на Северском направлении — видео

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18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

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14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

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13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

Text

13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Text

11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

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08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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