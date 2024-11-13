Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали председатель подкомитета по вопросам прав человека и антидискриминации Руслан Горбенко, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб, соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе и майор ВСУ Андрей Гнатуш. В частности, они обсудят слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который озвучил приказ президента Джо Байдена.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости обсудят, что в Украине увеличили продолжительность подготовки мобилизованных и вручения повесток.

Также они прокомментируют предложение "Укрэнерго" повысить тариф на передачу электроэнергии на 26%.

Среди других тем:

тарифы на коммуналку снова могут возрасти в 2025 году;

субсидии для ВПЛ и других категорий населения;

военная помощь от НАТО;

СБУ ликвидировала руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ в Севастополе.

Напомним, администрация Джо Байдена планирует увеличить поддержку Украины к инаугурации Дональда Трампа.

Также глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, отметил, что если бы у России не было ядерного оружия, Альянс мог бы ввести свои войска на территорию Украины.