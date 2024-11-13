Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб, співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе та майор ЗСУ Андрій Гнатуш. Зокрема, вони обговорять слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який озвучив наказ президента Джо Байдена.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості обговорять, що в Україні збільшили тривалість підготовки мобілізованих та вручення повісток.

Також вони прокоментують пропозицію "Укренерго" підвищити тариф на передачу електроенергії на 26%.

Серед інших тем:

тарифи на комуналку знову можуть зрости у 2025 році;

субсидії для ВПО та інших верств населення;

військова допомога від НАТО;

СБУ ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ у Севастополі.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена планує збільшити підтримку України до інавгурації Дональда Трампа.

Також голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, зазначив, що якби Росія не мала ядерної зброї, Альянс міг би ввести свої війська на територію України.