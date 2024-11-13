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Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

13 листопада 2024 р. 18:07

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18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

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16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

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14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

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13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

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13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

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13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

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11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

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08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

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07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

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18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

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16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

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07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб, співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе та майор ЗСУ Андрій Гнатуш. Зокрема, вони обговорять слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який озвучив наказ президента Джо Байдена.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості обговорять, що в Україні збільшили тривалість підготовки мобілізованих та вручення повісток.

Також вони прокоментують пропозицію "Укренерго" підвищити тариф на передачу електроенергії на 26%. 

Серед інших тем:

  • тарифи на комуналку знову можуть зрости у 2025 році;
  • субсидії для ВПО та інших верств населення;
  • військова допомога від НАТО;
  • СБУ ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ у Севастополі.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена планує збільшити підтримку України до інавгурації Дональда Трампа. 

Також голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, зазначив, що якби Росія не мала ядерної зброї, Альянс міг би ввести свої війська на територію України.

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20:00 У ВЛК пояснили, де служитимуть хворі на ВІЛ і туберкульоз

19:59 Який відсоток українців вірить у перемогу — дані опитування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:53 США виділять 100 млн доларів для України — куди підуть кошти

19:23 В Одесі продають житло всього за 6,5 тисячі — в чому нюанс

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