Первые детали с саммита в Брюсселе по Украине — эфир День.LIVE

Лидеры стран-членов Европейского Союза в четверг, 20 марта, собрались в Брюсселе. Там идет саммит по ситуации в Украине и укреплению обороноспособности ЕС.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

военный обозреватель Денис Попович;

эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;

политтехнолог Олег Постернак;

социолог, директор компании Gradus Research и Corestone Group Евгения Близнюк;

Министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева;

политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:

Трамп заявил об "очень хорошем разговоре" с Зеленским;

Валерий Залужный: США разрушают мировой порядок и идут навстречу Кремлю;

Ермак поговорил с советниками стран G7: Украина не будет торговать суверенитетом и территориями;

Силы обороны вероятно попали в склады с оружием или БК возле аэродрома "Энгельс-2";

Кропивницкий пережил самую массированную вражескую атаку, — начальник ОВА;

Зеленский заявил, что на количество миротворцев в Украине влияет позиция США.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что страна готова помочь в управлении украинских АЭС. По его мнению, это станет "лучшей защитой" для этих объектов.

Также об этом сказал министр энергетики США Крис Райт. По его словам, страна готова на это, если такой шаг поможет достичь мира.