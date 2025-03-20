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Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

20 березня 2025 р. 13:00

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13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

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10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

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10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

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17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

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13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

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10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

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10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

Text

08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

Text

18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

Text

17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

Лідери країн-членів Європейського Союзу у четвер, 20 березня, зібралися в Брюсселі. Там проходить саміт щодо ситуації в Україні та зміцнення обороноздатності ЄС.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • військовий оглядач Денис Попович;
  • експерт із міжнародних питань Богдан Ференс;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • соціолог, директорка компанії Gradus Research та Corestone Group Євгенія Близнюк;  
  • Міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева;
  • політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять наступні теми:

  • Трамп заявив про "дуже хорошу розмову" із Зеленським;
  • Валерій Залужний: США руйнують світовий порядок і йдуть назустріч Кремлю;
  • Єрмак поговорив із радниками країн G7: Україна не торгуватиме суверенітетом і територіями;
  • Сили оборони ймовірно поцілили у склади зі зброєю або БК біля аеродрому "Енгельс-2";
  • Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку, — начальник ОВА;
  • Зеленський заявив, що на кількість миротворців в Україні впливає позиція США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що країна готова допомогти в управлінні українських АЕС. На його думку, це стане "найкращим захистом" для цих об'єктів.

Також про це сказав міністр енергетики США Кріс Райт. За його словами, країна готова на це, якщо такий крок допоможе досягти миру.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:07 СБУ і ССО уразили російський аеродром "Енгельс" — відео

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